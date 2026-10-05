Congo-Brazzaville: Le flamboyant Jean-Bruno Thiam s'en est allé après une vie pleinement consacrée à l'information, à la diplomatie et au panafricanisme

La rédaction de Confidentiel Afrique s'incline devant la mémoire de Jean-Bruno Thiam, figure éminente de la presse congolaise et acteur discret mais influent des relations africaines, décédé à Brazzaville à l'âge de 81 ans. Avec lui s'éteint l'un des derniers grands témoins de l'épopée médiatique de l'Afrique post-indépendance.

Né Sidy Ousman Jean-Bruno Thiam, fils de Yoro Thiam et de Senabou Cisse, il était issu d'une famille congolaise d'origine sénégalaise, enracinée dans cette histoire partagée qui fait la richesse du Congo. Son parcours incarne cette génération de journalistes qui ont bâti, souvent dans l'ombre, les fondations de la communication moderne en Afrique centrale.

Journaliste de radio, homme de presse et communicant d'exception

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Jean-Bruno Thiam a traversé plusieurs décennies de l'histoire congolaise. Il fut de ceux qui accompagnèrent l'essor des médias nationaux au lendemain de l'indépendance, servant notamment au sein de la presse présidentielle sous Marien Ngouabi. Sa carrière l'a conduit aux quatre coins du continent, collaborant avec le magazine Jeune Afrique et oeuvrant auprès de dirigeants africains de premier plan, notamment le président zaïrois Mobutu et le président centrafricain Jean-Bedel Bokassa, dans le cadre de l'appui apporté par le Congo à la République centrafricaine.

Cette trajectoire hors du commun témoigne de l'étendue de ses réseaux et de la place singulière qu'il occupait dans les milieux de la presse, de la communication et des relations institutionnelles en Afrique centrale. Homme de dialogue et de conviction, il fut l'un des pionniers de l'intégration sud-sud et du vivre ensemble entre Africains, convaincu que les peuples du continent devaient écrire ensemble leur destin.

Au-delà du journalisme, le flamboyant Jean-Bruno Thiam était profondément lié au monde culturel. Ses relations avec de grandes figures de la musique africaine, dont le légendaire Tabu Ley, traduisaient son amour pour les arts et son engagement aux côtés de ceux qui ont fait rayonner la culture africaine à travers le monde.

Après plusieurs années en France, où il avait notamment travaillé au sein de la cellule de communication de la place Joffre à Paris, il était revenu au Congo pour exercer les fonctions d'ambassadeur itinérant. Témoin de l'installation de la communauté ouest-africaine en République du Congo, il avait participé à la documentation de l'ouvrage Yoro le pêcheur / Dans la tragédie du Chemin de Fer Congo-Océan, contribuant ainsi à préserver la mémoire de cette page importante de notre histoire commune.

Le 1er octobre, un hommage solennel lui a été rendu à Pierrefitte-sur-Seine, en région parisienne, en communion avec ses obsèques organisées selon les rites musulmans à Brazzaville. L'ambassadeur de la République du Congo en France, Rodolphe Adada, accompagné de son épouse, ainsi que l'ambassadeur Henri Ossebi, délégué permanent auprès de l'Unesco, ont pris part à ce recueillement, entourés de nombreux amis et connaissances.

Cette cérémonie fut également marquée par le souvenir douloureux de sa fille, Senabou Cisse Thiam, décédée à Bruxelles et inhumée en Belgique la veille des obsèques de son père, sans que son corps n'ait pu être rapatrié au Congo.

En cette douloureuse circonstance, Confidentiel Afrique adresse ses sincères condoléances à la famille Thiam, à la presse congolaise et à tous ceux qui, sur le continent et au-delà, garderont la mémoire de cet homme de conviction. Jean-Bruno Thiam laisse l'héritage d'un professionnel ayant oeuvré au croisement de la presse, de la radio, de la communication, de la culture et de la diplomatie.