Soudan: Le sous-secrétaire aux AE rencontre la directrice du bureau de la Croix-Rouge à New York

Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Muawiya Osman Khalid, a rencontré vendredi la directrice du bureau du Comité international de la Croix-Rouge à New York, Mme Elise Nicole Moscovini.

La rencontre a porté sur les domaines de coopération entre le Soudan et le Comité, ou le sous-secrétaire a exprimé la appréciation du Soudan pour les efforts déployés par la Croix-Rouge au Soudan et sous le niveau du monde, ajoutant que les conditions de guerre au Soudan exigent de redoubler ces efforts, spécialement dans les domaines de l'échange de prisonniers civils et militaires, La réunion a également porté sur la situation des Soudanais en Libye et en Syrie et les rôles que la Croix-Rouge pourrait jouer à cet égard.

De son côté, la directrice du bureau a exprimé ses remerciements pour la coopération apportée par le gouvernement soudanais pour faciliter la mission de la Croix-Rouge, et a souligné leur disposition à poursuivre le travail et à fournir l'aide nécessaire dans tous les dossiers concernés.