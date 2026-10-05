Afrique: Football - Le Sénégal bat les Comores 1-0 en match amical

L'équipe nationale de football du Sénégal s'est imposée face aux Comores (1-0), dimanche au stade Vélodrome de Marseille, en match amical international. Les Lions ont assuré l'essentiel grâce à un but d'Iliman Ndiaye inscrit dès les premières minutes de la rencontre.

Les hommes de Patrick Vieira ont rapidement pris le contrôle des opérations. Iliman Ndiaye a ouvert le score à la 5e minute, sur une action initiée par Ibrahim Mbaye, permettant au Sénégal de concrétiser sa bonne entame.

Après cette ouverture du score, les Lions ont conservé leur avantage jusqu'à la pause. Le sélectionneur Patrick Vieira avait procédé à plusieurs changements dans son onze de départ, offrant notamment du temps de jeu à des joueurs moins sollicités lors des deux premières rencontres de la fenêtre internationale. Kalidou Koulibaly, capitaine, a notamment été titularisé en défense centrale aux côtés de Mamadou Sarr.

En seconde période, le Sénégal a continué à maîtriser la rencontre sans parvenir à inscrire un deuxième but. Les Comoriens n'ont pas réussi à revenir au score et les Lions ont finalement conservé leur avantage jusqu'au coup de sifflet final.

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Cette victoire permet au Sénégal de conclure sa fenêtre internationale sur une note positive, après un match nul contre le Mozambique (1-1) et une victoire contre l'Éthiopie (1-0) dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027.