Sénégal: Journée mondiale des animaux - Les équidés à l'honneur à Louga

L'organisation non gouvernementale Action for working horses and donkeys (Brooke) en partenariat avec la fédération des associations paysannes de Louga (Fapal) à travers le projet « Guedaal mala », a mis à profit la journée mondiale des animaux, le dimanche 4 octobre, pour particulièrement célébrer les équidés à savoir le cheval, l'âne, le mulet.

Pour El Hadji Ndiaye, le chargé de programme, cette journée revêt d'une importance capitale dans la mesure où elle a permis de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des équidés. « Nous avons profité de l'occasion pour offrir des soins et prestations vétérinaires gratuits aux chevaux et ânes de trait notamment le déparasitage externe et interne mais aussi le parage de leurs sabots », a-t-il indiqué.

Le chargé de programme a souligné que cette journée a également permis de sensibiliser les communautés sur le comportement des équidés afin de faciliter leur approche et leur manipulation. « Il faut éviter tout acte cruel ou toute brutalité envers ces animaux », a averti M. Ndiaye appelant les populations ayant des équidés difficiles à se rapprocher du projet « Guedaal mala » pour bénéficier d'un accompagnement.

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Présidant cette rencontre, l'adjoint au sous-préfet de Keur Momar Sarr, Mamadou Thioune a salué les initiatives entreprises par Brooke et Fapal à sensibiliser sur les bonnes pratiques d'élevage et de prise en charge des équidés en milieu rural.

Le représentant de l'autorité administrative a également saisi cette tribune pour rappeler le rôle important joué par les équidés dans l'économie locale. « Ces animaux appuient les populations dans les travaux champêtres mais aussi ils assurent le transport », a-t-il fait savoir. D'où la nécessité de préserver leur bien-être, selon lui.