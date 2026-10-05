Sénégal: Goudiry - Atoumane Sy annonce son engagement aux côtés du président Bassirou Diomaye Faye

Le directeur général de l'Anaser, Atoumane Sy, a annoncé, samedi à Goudiry, son engagement politique au sein de Kiraay - Les Patriotes républicains et son soutien au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il a appelé à faire de cet engagement un moyen de mieux défendre les intérêts du département de Goudiry.

Le directeur général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire et de l'équipement rural (Anaser), Atoumane Sy, a officiellement annoncé son engagement en politique, samedi 3 octobre, à l'occasion d'une grande rencontre organisée à Goudiry, dans le département du même nom.

S'exprimant devant des responsables politiques, des autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi que des militants et sympathisants, M. Sy a indiqué avoir choisi de rejoindre Kiraay - Les Patriotes républicains et d'accompagner l'action du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

« J'ai choisi de m'engager en politique, au sein de Kiraay - Les Patriotes républicains, et d'accompagner le Président de la République », a-t-il déclaré, expliquant que cette décision procède d'une conviction et d'une volonté de prendre part à la marche du pays.

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Pour le responsable, l'engagement politique doit être conçu comme une forme de service public et non comme une recherche d'intérêts personnels. Fort de son expérience dans l'administration, il estime qu'il est désormais nécessaire de « prendre part » à la construction de l'avenir du Sénégal.

Atoumane Sy a également expliqué les raisons de son choix de Kiraay. Il a mis en avant les valeurs de patriotisme et de républicanisme qu'il associe à cette formation politique, notamment la primauté de l'intérêt général, le respect des institutions et l'égale dignité des citoyens.

Évoquant le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il a salué « un homme de devoir », de « sobriété et d'humilité », ainsi qu'un responsable attaché au dialogue, à la rigueur et au service de l'État. Selon lui, accompagner le chef de l'État ne saurait se limiter à l'applaudir, mais doit également consister à relayer les préoccupations des populations et à contribuer à la concrétisation des orientations nationales.

« Accompagner un Président, ce n'est pas applaudir. C'est porter une part du fardeau. C'est être loyal sans être courtisan », a-t-il notamment soutenu.

Défendre les intérêts de Goudiry

Une large partie de son intervention a été consacrée aux perspectives du département de Goudiry. Atoumane Sy estime que le territoire doit occuper une place plus importante dans les politiques publiques nationales.

« Le département de Goudiry n'a pas à demander une faveur. Il demande sa place », a-t-il affirmé, citant notamment les enjeux liés à l'agriculture, à l'élevage, au commerce, à l'éducation et à l'accès aux services sociaux de base.

Il a exprimé le souhait de voir émerger un territoire où les jeunes pourraient réussir sans être contraints de quitter leur localité, où les femmes bénéficieraient de meilleures conditions pour développer leurs activités et où les agriculteurs et les éleveurs pourraient davantage tirer profit de leur travail.

Sans promettre de solutions immédiates, le responsable a plutôt misé sur la constance et la proximité. « Je ne vous promets pas des miracles. Les miracles n'appartiennent pas à la politique. Je vous promets de la constance, de la présence et de la fidélité », a-t-il déclaré.

Atoumane Sy a, par ailleurs, appelé à préserver l'unité sociale dans le département, estimant que les divergences politiques ne doivent pas remettre en cause les liens familiaux et communautaires. Il a tendu la main à ceux qui ne partagent pas encore son choix politique, en insistant sur l'importance du débat et du respect.

« Nous resterons une seule communauté », a-t-il lancé, avant d'appeler les populations à juger son engagement sur ses actes et dans la durée.