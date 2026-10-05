Sénégal: Mboro - Un accident fait un mort et trois blessés sur la RN8

Un accident de la circulation survenu vendredi vers 20h30 sur la Route Nationale n°8, à hauteur de la Mairie de Mboro, arrondissement de Méouane, département de Tivaouane, a fait un mort et trois blessés.

Selon les premiers éléments de l'enquête, un véhicule de marque SEAT immatriculé TH-70-30-K, conduit par Guillaume Kamala Minkette, né le 09 septembre 1979 à Dakar, a perdu le contrôle avant de percuter violemment un véhicule de marque Renault immatriculé DK-7017-AZ, conduit par Babacar Mbaye, né le 13 juillet 1978 à Thiès et domicilié à Mboro, qui circulait en sens inverse.

Le choc a été fatal au jeune Ameth Dia, né en 2010 à Mboro, fils de Mouhamadou et de Maty Mbaye, élève en classe de CM1, domicilié au lieu de sa naissance. Avisés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Mboro se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constatations d'usage.

Le corps sans vie a été déposé à la morgue de l'hôpital Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane par les sapeurs-pompiers de Tivaouane, tandis que les trois blessés ont été évacués vers la même structure sanitaire par l'ambulance du poste de santé de Mboro 2.