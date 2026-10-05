Sénégal: Ndiassane - Le conseiller spécial du khalife pour les affaires religieuses rappelé à Dieu

La cité religieuse de Ndiassane s'est réveillée, ce dimanche, dans la tristesse et la consternation avec le rappel à Dieu de Serigne Bouh Mouhamed Kounta dit Bouh Khalifa, dans la nuit du samedi au dimanche 4 octobre 2026. Selon notre source, le conseiller spécial du Khalife général de Ndiassane, Bouh Khalifa était malade depuis le gamou, célébré le 1er septembre dernier.

Son enterrement est prévu ce dimanche à Ndankh, berceau de la khadria Kountiyou au Sénégal. Son rappel à Dieu plonge ainsi la communauté khadria et l'ensemble de la oumma islamique du Sénégal dans une profonde. Un guide religieux au service de la paix et du dialogue

Figure bien connue de la scène religieuse sénégalaise, Serigne Bou Mouhamed KOUNTA, affectueusement appelé Bouh Khalifa, incarnait une génération de guides religieux ouverts, engagés et profondément ancrés dans les valeurs de l'Islam de paix et de tolérance.

Représentant du Khalife Général des Khadr dans le département de Guédiawaye, il était également conseiller spécial du Khalife pour les affaires extérieures. Responsable moral du Dahira Xam Sa Diné de la Cité Fadia à Dakar, il y dispensait depuis des années un enseignement religieux axé sur la connaissance, l'éducation et la citoyenneté.

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Son engagement dépasse largement le cadre de la confrérie khadria. Vice-Président du Cadre Unitaire de l'Islam au Sénégal (CUDIS), Serigne Bou Mouhamed KOUNTA a oeuvré inlassablement pour l'unité des musulmans et la mutualisation des efforts pour le développement du pays.

Homme de dialogue par excellence, il a eu à présider le Conseil Interreligieux du Sénégal pour la Paix, une structure qui joue un rôle de premier plan dans la promotion du vivre-ensemble entre les différentes communautés religieuses du pays. Dans un contexte mondial marqué par les tensions, son plaidoyer pour la coexistence pacifique fait de lui une voix écoutée au-delà des frontières nationales.

Son expertise et sa rigueur morale lui ont également valu d'être porté à la tête de la coordination de la Commission Nationale de Concertation sur le Croissant Lunaire (CONACOC), instance cruciale qui détermine les grandes dates du calendrier musulman au Sénégal. Une lourde responsabilité qu'il assume avec sagesse et sens de la concertation.

Son rayonnement s'étend au niveau continental en tant que Membre de la Fondation Mohammed VI des Oulémas Africains, prestigieuse institution qui oeuvre pour la diffusion d'un Islam modéré et la formation des oulémas africains.

Entre prêches, médiation sociale et diplomatie religieuse, Serigne Bou Mouhamed KOUNTA dit Bouh Khalifa s'était imposé comme un pont entre les générations, entre les religions et entre les nations, au service d'un Islam de lumière et d'un Sénégal de paix.