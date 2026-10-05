Sénégal: Équipe nationale - Les cadres n'ont pas dit leur dernier mot

Le Sénégal s'est imposé (1-0) ce dimanche au Vélodrome face aux Comores, dans un match amical qui aura servi de laboratoire à Patrick Vieira. Si le sélectionneur a voulu voir à l'oeuvre de nouveaux visages, les anciens ont, eux, envoyé un message sans ambiguïté. Gana Gueye et Kalidou Koulibaly, solides et influents, ont rappelé qu'ils n'entendaient pas regarder la nouvelle génération prendre les commandes depuis le banc. Les cadres sont toujours là, et ils comptent bien le faire savoir.

Si les jeunes poussent derrière, les cadres, eux, n'ont visiblement aucune intention de leur dérouler le tapis rouge. Face aux Comores, certains ont même profité de cette fenêtre internationale pour rappeler qu'ils avaient encore de solides arguments à faire valoir.

Gana Gueye encore au-dessus de la mêlée

À 37 ans, Idrissa Gana Gueye n'a manifestement pas l'intention de passer le relais aussi facilement. Titulaire face aux Comores, le milieu d'Al Diriyah a encore affiché cette activité et cette maîtrise qui ont longtemps fait de lui un incontournable des Lions. Son rendement contraste avec celui de certains concurrents plus jeunes. Lamine Camara, notamment, n'a pas totalement convaincu durant cette fenêtre internationale.

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Après avoir longtemps été présenté comme l'un des futurs patrons du milieu sénégalais, le Monégasque a vu son influence diminuer au fil des rencontres. De quoi relancer une hiérarchie que l'on croyait appelée à évoluer rapidement. Pour l'heure, Gana reste donc bien placé. Son expérience, son volume de jeu et sa capacité à donner du rythme continuent de peser dans les choix du sélectionneur. Patrick Vieira voulait voir si les anciens avaient encore leur mot à dire. Gana Gueye vient de lui apporter une réponse assez claire.

Koulibaly remet la pression

Même constat derrière. Face aux Comores, Kalidou Koulibaly (35 ans) a retrouvé le brassard de patron de la défense et surtout une place dans un secteur où la concurrence s'est considérablement rajeunie. Associé à Mamadou Sarr dans l'axe, le capitaine historique a livré une prestation suffisamment solide pour rappeler qu'il n'était pas disposé à laisser sa place sans résistance. La situation est d'autant plus intéressante que la concurrence semble désormais se préciser.

Sadibou Sané apparaît comme une option sérieuse dans la hiérarchie, tandis que Koulibaly revient dans la discussion pour accompagner ou concurrencer le défenseur de Villarreal. Dans cette configuration, Mamadou Sarr pourrait être le principal perdant de cette redistribution des cartes. Le Sénégal dispose désormais de plusieurs profils pour le poste de défenseur central droit, et la bataille pourrait se jouer entre Sadibou Sané et Kalidou Koulibaly pour le rôle de titulaire, avec Mamadou Sarr en embuscade.

Le message envoyé par Koulibaly est finalement le même que celui de Gana Gueye. Le renouvellement générationnel voulu par Vieira ne signifie pas encore la fin du règne des anciens. Les cadres sont toujours debout, toujours compétitifs et surtout toujours candidats à une place dans le onze.