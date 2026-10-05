Sénégal: Flamme des JOJ Dakar 2026 - Ndar vibre au rythme de la Flamme des JOJ

La ville tricentenaire a vibré samedi 3 octobre au rythme de la Flamme des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Portée sur les eaux du fleuve Sénégal par deux enfants de la Langue de Barbarie, Fary Seye et Ousseynou Diop, elle a traversé une cité en fête, entre chants, danses, tambours et animations culturelles.

Saint-Louis a vécu, samedi 3 et dimanche 4 octobre, un moment fort avec l'arrivée de la Flamme des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Dans les rues comme sur les berges du fleuve Sénégal, les populations se sont mobilisées pour accueillir ce symbole olympique, dans une ambiance festive et populaire. Le passage de la Flamme a été marqué par une séquence spectaculaire sur le fleuve. Portée sur les eaux, elle a offert aux Saint-Louisiens un moment à la fois solennel et festif.

Deux enfants de la Langue de Barbarie ont été choisis pour porter la Flamme : Fary Seye, ancienne championne du Sénégal et d'Afrique de judo, aujourd'hui arbitre internationale, et Ousseynou Diop, champion de la traversée Dakar-Gorée à la nage. Tout au long du parcours, Saint-Louis a dévoilé son patrimoine culturel. Les chants et danses de la troupe de Fanal, les prestations des faux lions et les rythmes des tambours-majors ont contribué à installer une atmosphère particulièrement chaleureuse.

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La mascotte officielle des JOJ, Ayo, a également été accueillie sous les acclamations du public. Présent à Saint-Louis, Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) et du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), a pris part à cette mobilisation en compagnie d'autres officiels.

Pour Alioune Badara Diop, adjoint au maire de Saint-Louis, cette étape illustre les valeurs communes entre la ville et l'olympisme, notamment la paix, la solidarité et la fraternité. Le passage de la Flamme a coïncidé avec la troisième édition des CyberGames, consacrée à la cybersécurité et à l'innovation. Compétitions de « Capture The Flag », démonstrations et échanges autour du numérique ont permis de placer la jeunesse au coeur de l'événement.

Entre sport, culture, innovation et mobilisation populaire, Saint-Louis a ainsi offert au Flame Tour une étape haute en couleurs, faisant de ses rues et de ses berges un véritable espace de célébration des valeurs olympiques.