Soudan: Le ministre de l'Enseignement supérieur participe au Forum STS à Kyoto

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Ahmed Madoui Moussa, a affirmé que la diplomatie scientifique constitue un levier pour le redressement et la reconstruction du Soudan.

Cela a eu lieu lors de sa participation au Forum sur la science et la technologie dans la société (STS Forum 2026) tenu à Kyoto du 4 au 6 octobre.

Le ministre a présenté la vision du Soudan pour la restructuration du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique après la guerre, mettant l'accent sur la transformation numérique, la modernisation des universités et des centres de recherche et leur ouverture sur le système scientifique mondial.

Il a appelé au renforcement des partenariats internationaux, notamment dans les domaines de la santé publique, du développement des vaccins, des biotechnologies médicales et de la lutte contre les maladies tropicales et les épidémies, afin de renforcer les capacités des chercheurs soudanais et de développer des projets scientifiques communs.

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En marge du forum, le ministre a tenu plusieurs rencontres bilatérales avec des responsables, des ministres, des dirigeants d'universités et des institutions technologiques du Japon et d'autres pays, consacrées au développement de la coopération académique et scientifique, à l'échange d'expertises, à la formation des chercheurs et à l'élargissement des possibilités de bourses et de partenariats.

Il a souligné que le Soudan ambitionne de passer de la gestion des conséquences de la guerre à la construction d'un système d'enseignement supérieur et de recherche plus ouvert , numérisé et capable de contribuer à la production des connaissances et au développement durable.