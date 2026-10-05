Soudan: Le ministère de l'Industrie et du Commerce examine le renforcement des exportations

Une réunion au ministère de l'Industrie et du Commerce a examiné les moyens de renforcer les exportations soudanaises, de développer des solutions durables pour le secteur et de réduire le déficit de la balance commerciale.

Présidée par le sous-secrétaire du ministère Dr Awad Salam, la réunion a identifié plusieurs obstacles, notamment les taxes et redevances, les coûts de transport, les insuffisances des infrastructures et du financement, et la faible production des secteurs agricole et animal.

Les participants ont souligné la nécessité de promouvoir les investissements et les partenariats dans les secteurs agricole et industriel, d'accorder des facilités financières et fiscales aux exportateurs, d'améliorer la qualité et de réduire les coûts de production afin de renforcer la compétitivité des produits soudanais sur les marchés internationaux.