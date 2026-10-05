Soudan: Le président du CST arrive à Al-Alamein pour participer au sommet consultatif

4 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil souverain de transition et commandant en chef des forces armées, le Lit. Gén Abdel Fattah al-Burhan, est arrivé aujourd'hui dans la ville égyptienne d'Al Alamein, à l'invitation de Son Excellence le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, afin de participer au sommet consultatif réunissant les dirigeants du Soudan, de l'Égypte, de l'Érythrée et de la Somalie.

Ce sommet aborde un certain nombre de questions et d'évolutions régionales d'intérêt commun, tout en visant à renforcer la coordination entre les dirigeants des pays de la Corne de l'Afrique, afin de consolider les efforts en faveur de la paix et de la stabilité et de soutenir le développement et l'intégration régionale.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.