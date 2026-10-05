Soudan: Le président du CST arrive à Al-Alamein pour participer au sommet consultatif

Le président du Conseil souverain de transition et commandant en chef des forces armées, le Lit. Gén Abdel Fattah al-Burhan, est arrivé aujourd'hui dans la ville égyptienne d'Al Alamein, à l'invitation de Son Excellence le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, afin de participer au sommet consultatif réunissant les dirigeants du Soudan, de l'Égypte, de l'Érythrée et de la Somalie.

Ce sommet aborde un certain nombre de questions et d'évolutions régionales d'intérêt commun, tout en visant à renforcer la coordination entre les dirigeants des pays de la Corne de l'Afrique, afin de consolider les efforts en faveur de la paix et de la stabilité et de soutenir le développement et l'intégration régionale.