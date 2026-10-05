Ethiopie: « Le pays exerce son droit de construire des barrages à des fins d'irrigation et d'approvisionnement en eau », déclare le ministre de l'Eau

Addis Ababa — L'Éthiopie, conformément à son droit souverain, à sa politique de l'eau et au droit international, achève actuellement la construction d'un grand barrage sur le fleuve Magech à des fins d'irrigation et d'approvisionnement en eau, a déclaré à l'ENA le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Habtamu Itefa.

« Il est honteux d'entendre des responsables politiques égyptiens affirmer que l'Éthiopie devrait obtenir leur consentement pour construire des barrages qui ne causent pas de préjudice significatif à leur pays », a-t-il ajouté.

Les décideurs politiques égyptiens devraient se pencher sur l'histoire du haut barrage d'Assouan et se demander si l'Éthiopie avait été consultée avant sa construction.

« Si tel était le cas, ils auraient dû consulter l'Éthiopie lorsqu'ils ont construit le barrage d'Assouan. Or, ils ne l'ont pas fait. »

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Habtamu a fait valoir que le Nil ne pouvait être considéré comme l'apanage exclusif des pays en aval, soulignant que l'Éthiopie, en tant qu'État riverain en amont, avait le droit de développer ses ressources en eau.

L'insistance persistante de l'Égypte sur le consentement préalable reflète une approche dépassée de la gouvernance du Nil et un attachement persistant aux accords établis à l'époque coloniale, a souligné le ministre.

« Ils disent : "Nous appartenons au Nil, le Nil nous appartient" », a déclaré le ministre, ajoutant qu'un tel point de vue ne tenait pas compte des intérêts de la population éthiopienne ni de la contribution du pays au système du Nil.

Le ministre a également rejeté l'argument selon lequel les projets de développement hydraulique de l'Éthiopie équivaudraient à un « prélèvement » des eaux de l'Abay (le Nil), affirmant que le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) avait été construit principalement pour la production d'énergie hydroélectrique.

Le Megech est par ailleurs un affluent indirect du Nil qui ne cause aucun préjudice significatif aux Égyptiens.

« L'Éthiopie a également le droit de recourir à l'irrigation », a-t-il déclaré, ajoutant que le pays continuerait à développer ses infrastructures hydrauliques conformément à ses priorités nationales.

Il a cité le développement en cours du projet du Megech comme un exemple de l'exercice par l'Éthiopie de ses droits souverains en matière de développement.

« L'Éthiopie est un pays souverain. Nous avons notre propre système, notre propre politique et notre propre gouvernement », a déclaré Habtamu.

Dans le même temps, le ministre a souligné que la position de l'Éthiopie ne constituait pas une hostilité envers les populations en aval.

« Nous considérons nos frères en aval. Les Égyptiens, et en particulier les Soudanais, sont nos frères », a-t-il déclaré, ajoutant que l'Éthiopie entretenait des liens sociaux, culturels et historiques étroits avec le Soudan et le Soudan du Sud.

L'approche de l'Éthiopie repose donc sur le développement tout en tenant compte des pays en aval, a-t-il souligné, rejetant la « mentalité coloniale » et l'« hégémonie hydroélectrique ».

Le ministre a également fait valoir que l'opposition aux projets de développement hydraulique de l'Éthiopie persistait depuis des décennies, y compris au cours des différentes périodes politiques que le pays a connues.

L'Égypte s'était opposée aux projets hydrauliques éthiopiens dès les années 1950 et 1960, et avait lié cette opposition à l'instabilité entourant les initiatives de développement antérieures. Ces allégations historiques nécessiteraient des documents indépendants allant au-delà du récit du ministre.

Habtamu a déclaré que la réponse de l'Éthiopie devait consister à poursuivre son développement plutôt qu'à renoncer à ses ambitions en matière de développement hydraulique.

« En tant que ministre de l'Eau et de l'Énergie, mais aussi en tant que citoyen et professionnel, la seule chose que nous faisons, c'est continuer à nous développer, continuer à aller de l'avant. »

Les propos du ministre interviennent alors que des responsables égyptiens affirment que l'Éthiopie ne peut pas construire de barrage supplémentaire sans leur consentement.

Le ministère de l'Eau et de l'Énergie a notamment rappelé la récente déclaration du ministre égyptien des Ressources en eau et de l'Irrigation, qui a laissé entendre que les Éthiopiens manquaient d'éducation, ce qui est une manifestation de la mentalité coloniale grossière qui caractérise la politique du Caire dans ses relations avec les États africains.

L'Éthiopie soutient qu'elle dispose d'un droit souverain à l'exploitation de ses ressources en eau, conformément au principe d'une utilisation équitable et raisonnable. L'agence ENA a rapporté le 3 octobre que M. Habtamu avait également critiqué l'héritage historique du grand barrage d'Assouan, affirmant qu'il avait été construit sans le consentement de l'Éthiopie.

L'accord de 1959 sur les eaux du Nil a été conclu entre l'Égypte et le Soudan et prévoyait la répartition des eaux du Nil entre les deux pays, l'Éthiopie n'étant pas partie à cet accord.

L'Éthiopie a contesté à plusieurs reprises la pertinence des accords qui excluent les États en amont du bassin du Nil et a réaffirmé son droit à une utilisation équitable et raisonnable du fleuve.

Ces déclarations font également suite à l'annonce par l'Éthiopie de la création d'un comité national chargé d'évaluer les pertes économiques et les opportunités de développement manquées liées à plus de 22 projets hydrauliques qui, selon le gouvernement, ont été bloqués ou entravés par l'Égypte.