Ethiopie: Semaine du tourisme d'Oromia - Des acteurs internationaux saluent le potentiel touristique du pays

Addis Ababa — Des représentants du secteur touristique venus de plusieurs pays ont salué le potentiel touristique de l'Éthiopie, son patrimoine culturel et l'hospitalité de sa population, à l'occasion de la Semaine du tourisme d'Oromia, organisée au Skylight Hotel à Addis-Abeba.

Venus notamment du Nigeria, du Burundi, du Sénégal, de la Namibie et de la Jordanie, les participants ont également mis en avant les possibilités de renforcer les échanges touristiques, les partenariats et la coopération entre les destinations.

Pour Busayomi Soremekun, représentant du Nigeria, l'hospitalité éthiopienne constitue l'une des caractéristiques marquantes de son expérience, résumée par l'expression nigériane « O ya ya ». Il a notamment évoqué l'esprit d'accueil du pays, ainsi que la richesse de ses costumes et de ses traditions culturelles. Selon lui, les efforts de l'Éthiopie dans la promotion de sa destination constituent « une leçon à étudier » pour les autres acteurs du tourisme africain.

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Du côté du Burundi, Natalia a souligné la diversité culturelle du continent, estimant que les différentes cultures africaines contribuent à construire une identité commune. Elle s'est également dite impressionnée par certains éléments propres à l'Éthiopie, notamment son calendrier et la manière dont le pays « embrasse sa culture » et valorise son patrimoine.

Pour Alioune Mboup, fondateur d'Africa's Tourism Solution du Sénégal, l'Éthiopie présente un potentiel touristique important qui nécessite une implication continue des pouvoirs publics dans la promotion de la destination. Il a également mis en avant le rôle du transport aérien et des compagnies africaines dans la facilitation des échanges touristiques entre les pays du continent.

Selon lui, l'Éthiopie « est sur la bonne voie » en matière de développement touristique, tout en soulignant l'importance d'une action concertée entre les gouvernements et les acteurs du secteur.

La représentante de la Namibie, Sandra, a pour sa part insisté sur la nécessité de transformer les échanges touristiques en véritables partenariats. « Nous ne sommes pas seulement ici pour vendre la Namibie, mais aussi pour collaborer, construire des partenariats et des amitiés », a-t-elle déclaré.

Elle a particulièrement apprécié l'accueil réservé aux visiteurs et l'efficacité du processus de visa dont elle a fait l'expérience. « Nous espérons apprendre de l'Éthiopie et mettre en oeuvre cela dans notre pays », a-t-elle ajouté, en faisant référence à la rapidité du traitement de son visa.

Sandra a également relevé certaines similitudes culturelles entre l'Éthiopie et la Namibie, tout en exprimant son admiration pour le pays, qu'elle a décrit comme « très beau », avec une population « très accueillante ».

Pour Laura Leader, fondatrice de Discover Jordan Tours, la Semaine du tourisme d'Oromia constitue également une plateforme importante de réseautage et de création de nouvelles connexions entre professionnels. Elle a souligné la richesse des patrimoines éthiopien et jordanien, estimant que les deux destinations disposent de possibilités de coopération.

« Nous partageons tous les deux une culture et un patrimoine très riches », a-t-elle déclaré, ajoutant qu'une coopération entre les deux destinations pourrait contribuer à développer davantage leurs relations touristiques.

Après avoir découvert principalement Addis-Abeba lors de cette visite, Laura Leader a également exprimé son souhait de revenir en Éthiopie pour explorer davantage le pays. « Il y a tellement de choses à découvrir », a-t-elle souligné, citant notamment les récits des populations et la passion des guides touristiques rencontrés durant l'événement.

Les témoignages recueillis à l'occasion de cette semaine touristique mettent ainsi en évidence plusieurs dimensions du développement du tourisme en Éthiopie : la valorisation du patrimoine et de la diversité culturelle, l'hospitalité, la connectivité aérienne, la facilitation des déplacements et le renforcement des partenariats internationaux.

La Semaine du tourisme d'Oromia apparaît ainsi comme une plateforme favorisant non seulement la promotion des destinations, mais également le dialogue et les échanges entre les acteurs du tourisme africain et leurs partenaires internationaux.