Ethiopie: L'Irreecha Hora Arsedi célébrée dans une ambiance haute en couleur à Bishoftu

Addis Ababa — L'Irreecha Hora Arsedi, la fête d'action de grâce oromo, est célébrée dans une ambiance haute en couleur à Bishoftu, attirant une foule nombreuse au bord du lac et dans les lieux de rassemblement publics de la ville.

La célébration a débuté par les bénédictions traditionnelles des Aba Gadas, qui ont invoqué la paix, l'unité et la prospérité pour les participants au moment où la fête battait son plein.

Au lac Hora Arsedi, des milliers de festivaliers se sont rassemblés pour une démonstration haute en couleur du patrimoine culturel oromo, vêtus de costumes traditionnels et prenant part à des chants, des prières et des rituels d'action de grâce.

La célébration s'est également étendue aux espaces publics de Bishoftu, où de grandes foules se sont rassemblées pour assister aux festivités et y participer.

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L'Irreecha est une fête traditionnelle oromo d'action de grâce qui marque la fin de la saison des pluies et le début de la saison des récoltes.

Elle constitue un élément important du système Gada oromo, inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.

Cette fête est l'occasion pour les communautés d'exprimer leur gratitude, de renouer des liens sociaux et de transmettre les traditions culturelles d'une génération à l'autre.

Hier, l'Irreecha Hora Finfinnee a été célébré à Addis-Abeba sous le thème « Irreecha pour la renaissance nationale », rassemblant des centaines de milliers de personnes lors d'une célébration haute en couleurs de la culture, du patrimoine et de l'unité oromos.

La célébration de l'Hora Arsedi qui s'est déroulée aujourd'hui à Bishoftu a également rassemblé les gens sur les rives du lac. Les chants traditionnels, les bénédictions et les cérémonies culturelles ont créé une atmosphère animée, placée sous le signe de l'action de grâce et des aspirations communes pour l'avenir, a appris l'ENA.