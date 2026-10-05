Sénégal: Air Sénégal annonce la reprogrammation des vols après des perturbations sur les lignes Dakar - Paris-Dakar-Abidjan

La compagnie aérienne Air Sénégal informe ses passagers que des perturbations, dues à des contraintes opérationnelles, affectent actuellement son réseau, entraînant des retards sur les horaires prévus.

Air Sénégal annonce la reprogrammation des vols comme suit en heures locales :

04 OCTOBRE HC 306 départ ABJ 08H15 arrivée 10H55 DSS

04 OCTOBRE HC 403 départ DSS 12H55 arrivée 20H35 CDG

05 OCTOBRE HC 404 départ CDG 11H55 arrivée 15H35 DSS

05 OCTOBRE HC 305B départ DSS 17H35 arrivée 20H25 ABJ

Les passagers ont été informés et pris en charge conformément à la politique en cas d'irrégularités.

Air Sénégal présente ses excuses à l'ensemble des passagers impactés et leurs prie de se rapprocher du service client au +221 923 15 15 ou au + 33 1 89 61 11 11 pour toute information complémentaire.