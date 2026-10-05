Algérie: Le pays avance résolument vers le point de non-retour dans le processus du développement global

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné que l'Algérie avançait résolument vers le point de non-retour dans le processus du développement global en faveur duquel il a toujours plaidé, en s'appuyant sur des stratégies claires et précises.

Lors de son entrevue périodique avec des représentants de la presse nationale, diffusée samedi soir sur les chaînes de télévision et de radio nationales, le président de la République a indiqué que le plan consistait, au cours des prochaines années, à atteindre le "point de non-retour" dans le processus de développement.

Le président de la République a plaidé pour un "développement global et intégré" au profit de toutes les catégories du peuple, estimant que "le développement qui profite à une catégorie au détriment d'une autre et qui engendre pauvreté et ignorance, ne peut pas être un véritable développement".

"L'Etat qui aspire à devenir un Etat développé est celui qui dispose de stratégies de développement à travers l'élaboration de programmes à l'horizon 2030 et 2050", a-t-il fait remarquer.

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Il a estimé que l'objectif "n'est pas de rester au pouvoir, mais de développer le pays avec l'adhésion de ses citoyens, le peuple étant le fondement", soulignant l'importance d'ancrer la culture de l'alternance au pouvoir, car "malgré la diversité des personnes, l'édifice reste le même et l'objectif demeure unique, à savoir la préservation du pays".

A ce titre, le président de la République a fait observer que le processus de développement en Algérie avait atteint un niveau qui exige désormais de tirer profit de l'expertise de son élite et de ses compétences scientifiques établies à l'étranger.

Il a souligné que les compétences qu'il a récemment rencontrées au siège de la présidence de la République étaient animées d'une "forte volonté de contribuer au développement du pays et de rendre la pareille à la Patrie", ajoutant que "le développement dans le pays s'est affranchi de toutes les formes d'idéologies et de pensées étriquées" et que les portes du Haut conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger étaient ouvertes à toutes les compétences algériennes établies à l'étranger.

Sur le plan politique, le président de la République a précisé que "le dialogue avec les partis politiques représentés au Parlement demeure ouvert", ceux-ci étant "un partenaire essentiel dans la gestion des affaires publiques".

Il a appelé les jeunes à prendre les choses en main en se portant candidats aux élections des membres des Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW) prévues le 28 novembre prochain et en participant activement à la prise de décision.

Concernant la position de certains partis politiques à l'égard de l'introduction de la peine de mort dans le Code pénal et de la création d'une prison de haute sécurité à Tenezrouft, destinée aux barons de la drogue, le président de la République a affirmé que ces décisions sont nécessaires pour protéger la société contre les dérives.

A une question sur la revalorisation des salaires, le président de la République a réitéré son engagement quant à la mise en oeuvre de cette décision au cours de l'année 2027, précisant que ces augmentations seront inscrites au budget de l'année prochaine, et seraient appliquées en "une seule tranche ou en deux tranches".

Il a, en outre, a souligné que le pouvoir d'achat et la lutte contre la spéculation illicite constituent une priorité, le citoyen étant au coeur du développement.

Abordant la hausse des prix de certains produits, le président de la République a estimé que le seul facteur expliquant ce phénomène, constaté par les citoyens, était "la cupidité de ceux qui profitent de la situation", qu'il a qualifiés de "parasites", affirmant que ces pratiques constituent "un crime à l'encontre du peuple et que le Gouvernement y fera face".

Par ailleurs, le président de la République a indiqué que la valeur des indemnisations effectivement versées au profit des sinistrés des derniers incendies ayant touché certaines wilayas du pays "avoisinait 1200 milliardsde centimes".

Le président de la République a réaffirmé que plusieurs de ces incendies étaient d'origine criminelle, ajoutant que les méthodes utilisées à cet effet continuent d'être révélées.

Il a de nouveau salué les membres de la Protection civile pour leurs efforts dans la lutte contre ces incendies, rappelant sa décision de revaloriser les salaires des agents de ce corps, en fonction de la nature de leur travail.

Abordant le dossier de la lutte contre la corruption, le président de la République a souligné que ce fléau a enregistré un recul considérable grâce au succès du processus de numérisation, qui a permis de "dévoiler les manipulations dans différents domaines".

A une question concernant le projet de film sur l'Emir Abdelkader, le président de la République a révélé la tenue prochaine d'une réunion pour prendre connaissance du scénario avant le début du tournage, mettant en avant la stature du fondateur de l'Etat algérien moderne et sa symbolique historique.