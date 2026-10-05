Algérie: Près de 1200 milliards de centimes versés au titre des indemnisations aux sinistrés des derniers incendies

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a fait état de près de 1200 milliards de centimes d'indemnisations effectivement versées aux sinistrés des incendies ayant touché plusieurs wilayas de l'Est et du Centre du pays.

Lors de son entrevue périodique avec des représentants de la presse nationale, diffusée samedi soir sur les chaînes de télévision et de radio nationales, le président de la République a précisé que la valeur des indemnisations effectivement versées au profit des sinistrés des derniers incendies ayant touché certaines wilayas du pays "avoisinait 1200 milliards de centimes".

Rappelant que plusieurs de ces incendies étaient "d'origine criminelle", le président de la République a précisé que les méthodes utilisées à cet effet continuent d'être révélées, à l'instar de "l'allumage de feux à distance et la création de foyers d'incendie au moyen de bougies", autant "d'actes purement criminels".

"Les choses sont allées jusqu'à un niveau d'immoralité, avec l'exploitation de personnes atteintes de troubles mentaux pour déclencher ces incendies", a déploré le président de la République avant de souligner que "le moment venu, nous révélerons tout".

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Dans le même contexte, le président de la République a de nouveau salué les membres de la Protection civile pour leurs efforts dans la lutte contre ces incendies, rappelant sa décision de revaloriser les salaires des agents

de ce corps, en fonction de la nature de leur travail et selon les catégories. "Tout ce que je peux faire pour ce corps demeure insuffisant au regard de ce qu'il accomplit".

Le président de la République a également rendu hommage à ceux qui ont péri en faisant face aux catastrophes naturelles qu'a connues l'Algérie ces dernières années, évoquant notamment les sacrifices héroïques des membres de l'Armée nationale populaire (ANP) lors des incendies de l'été 2021, qui "avaient fait 80 morts parmi les militaires, alors que le bilan total des décès à cette période s'élevait à 190 victimes".

Il a également évoqué les sacrifices d'un policier décédé après avoir accompli un acte héroïque en sauvant des membres d'une famille encerclée par les flammes dans la wilaya de Jijel.