Ethiopie: Une nouvelle administration provisoire va être mise en place dans la région du Tigray

4 Octobre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Les préparatifs sont en cours pour mettre en place une nouvelle administration provisoire dans la région du Tigray et ouvrir la voie à des élections régionales d'ici quelques mois, a révélé Abraham Belay, ancien président de l'administration provisoire du Tigray.

S'exprimant lors d'une interview consacrée à l'actualité, Abraham a déclaré que le gouvernement fédéral s'employait à mettre en place une nouvelle structure administrative qui permettra à la population du Tigray de s'autogouverner, contribuant ainsi à rétablir la paix et la stabilité dans la région.

Abraham a noté que les Forces de défense nationale éthiopiennes mènent actuellement des opérations visant à chasser les forces armées illégales de la région.

À l'issue de ces opérations, de nouvelles structures administratives seront mises en place à partir du niveau des kebeles, avec la participation directe des communautés.

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Il a en outre souligné que les préparatifs s'accélèrent afin de mener à bien la transition rapidement et d'organiser des élections régionales d'ici quelques mois.

Abraham a également appelé tous les Éthiopiens à soutenir les efforts du gouvernement fédéral visant à mettre fin à la phase de transition et à permettre à la population du Tigré de participer pleinement au développement national.

Abordant la question de la sécurité au sens large, il a déclaré que des acteurs tant internes qu'externes tentaient de déstabiliser l'Éthiopie.

Il a notamment souligné que les forces érythréennes avaient pris part au conflit aux côtés du TPLF et d'autres groupes qu'il a qualifiés de « forces anti-paix ».

Il a toutefois affirmé que les institutions chargées de la sécurité nationale luttaient avec détermination contre ces menaces grâce à la discipline militaire, à des capacités technologiques de pointe et à une forte préparation opérationnelle.

En outre, il a souligné l'opposition locale croissante à ces forces déstabilisatrices, déclarant que la population du Tigray avait rejeté les voies politiques destructrices.

Lire l'article original sur ENA.

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