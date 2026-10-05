Sénégal: L'Office du Baccalauréat met en garde contre les arnaques aux abords de ses locaux

Dans un communiqué daté du 1er octobre 2026, la direction de l'Office du Baccalauréat alerte sur des individus qui proposent de fausses « facilitations » aux abords de ses locaux, à Dakar.

L'Office du Baccalauréat sonne l'alerte. Face à la multiplication des pratiques frauduleuses autour de son siège, situé à l'Université Cheikh Anta Diop, l'institution a publié un communiqué de prévention signé de son directeur, le Pr Cheikh Ahmadou Bamba Gueye. Le texte s'adresse aux candidats, aux parents et aux agents.

Des démarcheurs qui monnaient des « facilitations »

Selon l'Office, des personnes sans lien avec l'institution rôdent près de ses locaux. Il dénonce « la présence récurrente » d'individus qui promettent une « facilitation administrative » contre rémunération. Il parle aussi de « toute autre forme de manoeuvre frauduleuse ou d'escroquerie ». Pour les candidats comme pour les familles, le risque est double : perdre de l'argent et se retrouver avec un document sans valeur.

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Les démarches se font en ligne

La direction rappelle qu'« aucun intermédiaire n'est habilité à agir en son nom ». Diplômes, relevés de notes, duplicatas ou corrections : toutes ces démarches s'effectuent « exclusivement en ligne ».

Les paiements obéissent à la même règle. Ils passent uniquement par les moyens digitaux officiels. L'Office précise qu'« aucun règlement en espèces, ni à un guichet, ni auprès d'un tiers, n'est admis ».

Des sanctions possibles pour les détenteurs

Le communiqué est ferme sur les conséquences. Tout paiement hors des canaux officiels est illicite et « n'ouvre aucun droit ». Les documents obtenus par falsification sont « nuls et de nul effet ». Leurs détenteurs s'exposent à des sanctions administratives, disciplinaires et pénales.

Cinq réflexes pour les usagers

L'Office recommande ainsi aux usagers de : s'adresser uniquement aux guichets officiels ; payer exclusivement par les canaux digitaux officiels ; décliner fermement toute sollicitation d'inconnus aux abords des locaux ; ne verser aucune somme, en espèces ou par transfert, à des personnes qui se réclament d'une « facilitation » ; signaler immédiatement aux agents de l'Office toute proposition frauduleuse dont ils seraient l'objet ou le témoin.