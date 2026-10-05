Afrique: À El-Alamein, le Président Bassirou Diomaye Faye place l'économie au coeur de l'engagement africain

En séjour en Égypte, le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a reçu trois grands acteurs de l'économie égyptienne avant de s'exprimer devant les pays fondateurs du NEPAD.

Quelques jours après l'Assemblée générale des Nations unies, le Président Bassirou Diomaye Faye a poursuivi, ce samedi 3 octobre 2026, sa tournée diplomatique à El-Alamein, en Égypte. La ville accueille une rencontre de dirigeants africains organisée par l'Égypte avec l'Union africaine et Afreximbank, accompagnée d'un forum d'affaires consacré au commerce intra-africain. Le Chef de l'État y a mené de front l'action diplomatique et la recherche de partenariats, dans une diplomatie qui, selon la Présidence, « place l'économie sénégalaise au coeur de chaque déplacement ».

Trois audiences pour l'économie sénégalaise

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Sa matinée a été consacrée à trois entretiens avec des dirigeants dont les activités touchent directement aux besoins du pays. Le premier, Hussein Sherif Fahmi, dirige Air Cairo, deuxième compagnie aérienne d'Égypte. Elle prépare la reprise d'une liaison directe entre Le Caire et Dakar. Elle se dit prête à accompagner Air Sénégal dans la formation de ses ingénieurs, de ses mécaniciens et de son personnel navigant, et à ouvrir une ligne cargo au service des échanges entre les deux pays. Son dirigeant voit dans le Sénégal un hub naturel, ouvert sur l'Afrique, l'Europe et les Amériques, ce qui rejoint l'ambition de Dakar de devenir une plateforme de transport et de commerce pour la sous-région.

L'énergie a occupé la deuxième audience. Mohamed Ismail Mansour, fondateur du groupe Infinity, est déjà présent au Sénégal avec le parc éolien de Taïba Ndiaye, via Infinity Power, sa coentreprise avec l'émirien Masdar. Il a fait part de la volonté de son groupe d'aller plus loin, avec de nouveaux projets éoliens et solaires d'un gigawatt. Un tel volume pèserait de façon significative dans la production nationale d'électricité et servirait l'objectif de souveraineté énergétique de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050.

La troisième rencontre a porté sur la finance. Mohamed Mahmoud El Etreby préside la Banque nationale d'Égypte, premier établissement bancaire du pays, ainsi que l'Association des banques égyptiennes. Sa banque souhaite nouer un partenariat bancaire et commercial avec le Sénégal. Une implantation à Dakar offrirait aux entrepreneurs des deux pays des instruments adaptés à leurs transactions et ouvrirait de nouvelles perspectives aux échanges bilatéraux.

Le Sénégal parmi les fondateurs du NEPAD

L'après-midi a donné à cette démarche une dimension continentale. Le Sénégal compte, avec l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Nigeria, parmi les cinq pays à l'origine du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Né en 2001 de la rencontre du Plan Oméga du Président Abdoulaye Wade et du Programme pour la renaissance africaine porté par les Présidents Thabo Mbeki, Olusegun Obasanjo et Abdelaziz Bouteflika, le NEPAD a réuni ses membres fondateurs vingt-cinq ans plus tard à El-Alamein.

Le Président Faye y a rendu hommage aux pères fondateurs, dont la vision a placé le développement du continent sous la responsabilité des Africains eux-mêmes. Il a salué les progrès accomplis dans les infrastructures, le capital humain et le commerce intra-africain, sans oublier le chemin restant, de l'accès à l'eau à l'emploi des jeunes, dans un environnement international traversé par les crises.

Il a défendu une Afrique qui s'appuie d'abord sur ses propres atouts : sa jeunesse, ses terres arables et ses ressources naturelles. Il a plaidé pour l'accélération des infrastructures régionales, notamment à travers le Programme pour le développement des infrastructures en Afrique, et pour des financements à la mesure des besoins, associant ressources concessionnelles, épargne intérieure et engagement du secteur privé africain.

Il a enfin souhaité que l'AUDA-NEPAD devienne le « bras opérationnel de l'Agenda 2063 » de l'Union africaine, mieux articulé avec les États, les Communautés économiques régionales et les institutions financières africaines. Pour lui, « réaliser le développement du continent est à notre portée », à condition que les pays africains s'engagent ensemble autour de priorités partagées.

La Déclaration d'Alamein

Les travaux se sont conclus par l'adoption de la Déclaration d'Alamein. Les cinq pays fondateurs y rendent hommage aux bâtisseurs du NEPAD et réaffirment leur volonté de financer et de conduire l'agenda de développement du continent à partir de ressources africaines prévisibles.

Le texte reconnaît au secteur privé un rôle moteur dans la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 et fixe des échéances précises : une plateforme d'investissement rassemblera d'ici février 2027 les engagements de capitaux privés, une facilité continentale en faveur des PME et des chaînes de valeur est attendue à la mi-2027, et un instrument africain de réduction des risques et de financement mixte doit voir le jour dans les dix-huit mois.

Une même ligne, de Washington à El-Alamein

Cette position prolonge celle des audiences du matin : valoriser les ressources sur place et associer le secteur privé au financement du développement, c'est aussi le coeur de l'Agenda Sénégal 2050. Après Washington, Abu Dhabi et New York, où il a renforcé la confiance des partenaires du Sénégal, le Chef de l'État poursuit en Égypte ce travail auprès de partenaires africains et arabes.