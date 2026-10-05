Sénégal: Louga - Idrissa Samb appelle à faire des établissements de formation des espaces 'propres et propices à l'apprentissage'

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Idrissa Samb, a lancé, samedi, à Louga, la deuxième édition de la Journée nationale d'assainissement et d'écologisation des établissements de formation professionnelle et technique, qui vise à promouvoir un cadre d'apprentissage propre, verdoyant et favorable à une formation de qualité.

"La qualité de la formation dépend également de l'environnement dans lequel évoluent les apprenants. L'objectif est de faire des établissements de formation des espaces propres, accueillants, verdoyants et propices à l'apprentissage", a-t-il dit.

La cérémonie de lancement de la deuxième édition a eu lieu au centre de formation professionnelle de Louga.

Le thème de cette année est : "Un cadre propre et vert pour une formation professionnelle et technique durable et attractive".

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Au-delà des opérations de nettoiement, cette initiative ambitionne d'instaurer durablement une culture de l'entretien, de la responsabilité citoyenne et de la protection de l'environnement au sein des structures de formation.

Les activités prévues portent notamment sur l'assainissement des espaces, leur embellissement, la gestion des déchets, le développement des espaces verts, le reboisement et l'amélioration de la signalétique. Dans certains établissements pilotes, la promotion des énergies renouvelables, notamment solaires, figure également parmi les actions envisagées.

Selon Idrissa Samb, les établissements doivent contribuer non seulement à l'acquisition de compétences techniques, mais aussi à la formation de citoyens "responsables et respectueux de leur environnement".

Le ministre a insisté, par ailleurs, sur la nécessité de pérenniser les efforts engagés, soulignant que l'entretien des infrastructures de formation constitue une "responsabilité collective".

Il a appelé l'ensemble de la communauté éducative et professionnelle à s'approprier cette dynamique, afin que les résultats obtenus ne se limitent pas à une seule journée de mobilisation.

À Louga, Idrissa Samb a lancé un appel à l'échelle nationale pour faire des établissements de formation professionnelle et technique des espaces "modernes, propres, verts et attractifs".

"Une journée peut nettoyer un établissement. Une culture de responsabilité permet de le maintenir plus durablement", a-t-il souligné, mettant en avant la nécessité d'inscrire cette démarche dans la durée.

À travers cette deuxième édition, le ministère entend ainsi promouvoir un environnement de formation qui associe "excellence professionnelle, citoyenneté et préservation de l'environnement".