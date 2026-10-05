Sénégal: La mairie de Louga distribue une importante quantité de fournitures scolaires aux écoles

4 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Louga — La mairie de Louga (nord) a distribué, samedi, une importante quantité de fournitures scolaires aux écoles de la ville.

Les fournitures distribuées ont une valeur de 21 millions de francs CFA, selon Ismaïla Mbengue Fall, l'adjoint du maire chargé des questions d'éducation au sein du conseil municipal.

"C'est un budget de 21 millions destiné à couvrir les besoins en fournitures [...] des établissements scolaires", a-t-il dit, précisant que des écoles privées et des écoles publiques ont bénéficié du don de la mairie.

Le conseil municipal a acheté quatre photocopieuses pour faciliter l'impression des épreuves lors des examens et des évaluations scolaires.

De 4 millions en 2014, le budget destiné annuellement par la mairie de Louga à l'achat de fournitures scolaires est passé à 21 millions cette année, a signalé Ismaïla Mbengue Fall.

Cette hausse est la preuve que l'éducation est une véritable priorité pour la municipalité, a-t-il souligné.

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