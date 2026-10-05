Sénégal: Kaolack - Le PF2E appelle à une transformation écologique durable des établissements de formation

Kaolack — La coordonnatrice du Programme de formation École-Entreprise (PF2E), Diégane Wane Ly, a appelé, samedi, à faire de la propreté et de la transformation écologique des établissements de formation professionnelle et technique une démarche durable, au-delà des seules journées d'investissement humain.

"Nettoyer, c'est bien, mais ne pas salir, c'est mieux", a-t-elle notamment déclaré lors d'une journée d'investissement humain organisée au Lycée technique et commercial El Hadji Abdoulaye Niass (LTCEAN) de Kaolack, dans le cadre de l'initiative "Taral Sunu Centre" (embellir nos centres).

Selon elle, la propreté et l'écologisation des centres de formation constituent des leviers fondamentaux du renouveau de la formation professionnelle et technique.

Elle a souligné que cette initiative permet de sensibiliser les décideurs, les formateurs et les apprenants aux enjeux du développement durable et de favoriser le passage de la théorie à la pratique.

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Mme Ly a insisté sur la nécessité d'assurer un "suivi permanent" des actions engagées, afin que le nettoyage des établissements ne soit pas un événement sans lendemain.

Elle a appelé les formateurs et les apprenants à adopter un "civisme vert" fondé sur la préservation durable de l'environnement et la responsabilité collective.

"Désormais, nettoyer ne suffit plus. Il faut nettoyer, préserver et ne plus salir," a-t-elle insisté.

La coordonnatrice du PF2E a également invité l'ensemble des acteurs institutionnels et partenaires à apporter leur appui technique, logistique, matériel ou humain pour contribuer à faire des établissements de formation "de véritables sanctuaires du savoir et du respect de l'environnement".

Elle a estimé que cette mobilisation participe au renforcement de "l'attractivité, du prestige et de l'image de marque" de la formation professionnelle et technique au Sénégal.

La journée d'investissement humain s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition de l'initiative "Taral Sunu Centre", portée par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique.