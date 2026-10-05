Sénégal: TER - La gratuité du transport entre Diamniadio et l'AIBD sera maintenue jusqu'au dimanche 11 octobre

Dakar — La Société nationale de gestion du patrimoine du Train express régional (SENTER) et la Société d'exploitation du TER (SETER) annoncent avoir prolongé jusqu'au dimanche 11 octobre 2026 la gratuité du transport entre l'aéroport international Blaise-Diagne (AIBD) et Diamniadio (ouest).

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé la cérémonie d'inauguration du trajet Diamniadio-AIBD du TER, lundi 28 septembre.

Après cette inauguration, la SENTER et la SETER avaient initialement décidé de faire voyager gratuitement - dans les deux sens - les usagers du Train express régional, jusqu'au dimanche 4 octobre.

Elles précisent, dans un communiqué, que seules les dessertes entre Diamniadio et l'AIBD sont gratuites, les tarifs habituels restant en vigueur sur les autres trajets du TER.