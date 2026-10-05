Sénégal: TER - La gratuité du transport entre Diamniadio et l'AIBD sera maintenue jusqu'au dimanche 11 octobre

4 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Société nationale de gestion du patrimoine du Train express régional (SENTER) et la Société d'exploitation du TER (SETER) annoncent avoir prolongé jusqu'au dimanche 11 octobre 2026 la gratuité du transport entre l'aéroport international Blaise-Diagne (AIBD) et Diamniadio (ouest).

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé la cérémonie d'inauguration du trajet Diamniadio-AIBD du TER, lundi 28 septembre.

Après cette inauguration, la SENTER et la SETER avaient initialement décidé de faire voyager gratuitement - dans les deux sens - les usagers du Train express régional, jusqu'au dimanche 4 octobre.

Elles précisent, dans un communiqué, que seules les dessertes entre Diamniadio et l'AIBD sont gratuites, les tarifs habituels restant en vigueur sur les autres trajets du TER.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.