Ile Maurice: Cyclisme - Alexandre Henrard surprend tout le monde

Il a surpris tout le monde, lui le premier. Mais c'est bien Alexandre Henrard qui a réalisé le meilleur temps hier lors de la première étape du Grand Prix KFC, un contre-la-montre individuel de 14 km. Il faut dire que le Français licencié au Club cycliste Saint-Louisien (CCSL) n'est pas le premier venu. Il a, en effet, fait partie de l'élite française du pentathlon moderne pendant plus d'une décennie, remportant au passage plusieurs médailles aux niveaux mondial et européen. Il pratique également le triathlon.

On attendait Guillaume Deurweilher ou Tom Dedry pour jouer les premiers rôles pour l'écurie réunionnaise sur ce chrono mais le premier nommé n'a sans doute pas pu s'exprimer au mieux de ses possibilités ayant du s'aligner avec un vélo obtenu en emprunt juste avant le départ - il n'a pas pu récupérer le sien à sa descente d'avion - alors que le second - vainqueur du général en 2025 - s'est trompé d'itinéraire. C'est donc un troisième larron qui a sauvé la mise pour les Zèbres en la personne d'Henrard. L'ancien pentathlète a couvert la distance entre Le Morne et la Rhumerie de Chamarel en 27 minutes et 22 secondes.

Yannick Lincoln très concentré avant son départ réalisera un temps de 27:30 pour s'assurer de la 3e place sur le podium.

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De retour à Maurice après plusieurs mois de stage en France au sein de la Team INCA, Henri Rouillard a bien défendu les couleurs du Faucon Flacq SC, club organisateur de l'épreuve, en prenant la deuxième place à 7 secondes. Le tiercé a été complété par l'inoxydable Yannick Lincoln en 27:30. Les deux gars du Vélo club des Jeunes cyclistes de Curepipe-Palco, Toréa Célestin (4e) et Jeremy Raboude (5e) réalisent aussi des prestations honorables en 27:48 et 27:51 respectivement.

Belle deuxième place pour le représentant du Faucon Flacq SC, Henri Rouillard, à 7 secondes du vainqueur.

«Briguer un podium c'était déjà très ambitieux. Ce n'était pas simple de me mettre dans mon effort. J'ai fait au mieux pour être vigilant sur la route car ce sont des lieux que je ne connais pas. Une fois dans la cote, il ne restait plus grand-chose à faire à part écraser les pédales. Le maillot jaune sur les épaules, je ne m'y attendais tellement pas que je ne sais pas trop comment ça va se passer demain (aujourd'hui) mais ce sera une belle expérience. C'est en montagne que je m'exprime le mieux. Sur le plat, je m'exprime beaucoup moins bien. Mais c'est surtout l'effort en solitaire qui me plaît. Étant jeune dans le vélo, c'est surtout l'aspect stratégique qui me manque dans un peloton. C'est pour ça que demain (aujourd'hui), je ne m'attends à rien. Ce sera du cyclisme en ligne et ce n'est vraiment pas ma spécialité. De base, j'ai plutôt un rôle de coéquipier pour Guillaume ou Tom», a confié celui s'est reconverti en coach sportif et programmateur d'entraînement et qui a rejoint le CCSL il y a un an.

Malgré ses réserves quant à ses chances de briller aujourd'hui, les adversaires d'Alexandre Henrard auraient tort de le sous-estimer car n'oublions pas qu'il a pris la 6e place du Trophée des Grimpeurs à La Réunion (103 km) le 20 septembre dernier.

Le spectacle promet en tout cas avec cette seconde étape longue de 122 km. Avec deux montées de Chamarel et celle de Plaine Champagne pour conclure, il faudra être vraiment costaud pour s'imposer. Avec le maillot jaune de leader sur les épaules, Henrard jouera crânement sa chance. Il pourra compter sur le soutien de ses coéquipiers Deurweilher et Dedry. Ce dernier, aura du mal à retenir son titre après avoir concédé plus de 4 minutes hier.

Les trois meilleurs cadets avec Cuan Bailey sur la plus haute marche du podium encadré de ses dauphins, Jinino Ndriamanampy (à g.) et Gunsley Martin.

Résultats (14 km)