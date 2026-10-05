Ile Maurice: Rui Pedro, comme un ouragan

Un ovni. Rui Pedro comme entraîneur du Club M, ça déménage ! Omniprésent sur le bord du terrain, Il ne lâche pas son équipe d'une semelle, rouspétant et grognant à chaque action. Il joue son match à fond. Et ses joueurs ont intérêt à être au diapason... s'ils ne veulent pas sentir une gueulante dans leur dos ! Il a en tous cas été l'un des personnages centraux de la belle victoire contre le Sri Lanka, 3-0, avec la manière et un jeu offensif qui a fait plaisir à voir au complexe sportif de Côte-d'Or, vendredi.

Tous ceux qui étaient près du banc de touche étaient hilares à l'entendre proférer des «Oh, oh, oh, oh !» à chaque phase de jeu de Maurice, offensive comme défensive. S'exprimant tantôt en portugais, tantôt en anglais, avec des traductions en créole de l'entraîneur adjoint Daniel Ramsamy aussi, lorsque ce dernier sentait qu'il fallait quitter le banc pour venir s'assurer que le courant passait bien.

Rui Pedro comparé par les spectateurs à Jose Mourinho pour sa personnalité très expressive

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Dès les premiers ballons du match, Rui Pedro n'a pas hésité à mettre la pression plusieurs fois sur l'arbitre de touche, lorsqu'il estimait que le ballon aurait dû revenir à son équipe... L'ancien technicien de la Benfica Academy de Maurice, établi chez nous depuis un an, est exigeant et n'hésite pas à faire passer le message à ses joueurs, surtout que l'équipe était rajeunie en l'absence des cadres habituels, qui n'ont pas pu faire le déplacement cette fois-ci (Lindsay Rose, Dylan Collard, Rosario Latouchent, Jérémie Villeneuve et Emmanuel Vincent).

Maurice a développé un football léché et offensif qui le réconcilie avec son public.

A 2-0, à la mi-temps, Rui Pedro semblait toutefois mécontent au moment d'aller aux vestiaires et a sûrement recadré ses joueurs par rapport aux consignes qu'il avait données... Et que dire lorsqu'Aurélien François (entré en jeu après le buteur Stephan de Robillard) inscrit le 3e but mauricien et que le coach portugais part célébrer avec la foule, narguant un peu le camp adverse ? En tous cas, ça semble avoir fait disjoncter l'entraîneur du Sri Lanka, le Koweitien Abdullah Almuntairi, qui a provoqué un incident incroyable. Puisqu'il a fait sortir ses joueurs du terrain, provoquant plusieurs minutes de cacophonie comme pour parodier la dernière finale de la CAN Maroc-Sénégal... Avant de revenir sagement sur le terrain 15 minutes plus tard.

Style Mourinho, Klopp et même... Zidane

Résultats des courses ? Carton jaune pour Rui Pedro. Carton rouge pour Abdullah Almuntairi. Visiblement submergé par l'émotion et la pression liée à son premier match à la tête des Dodos, le successeur de Guillaume Moullec a peut-être manqué de sangfroid sur ce coup-là. Ce qui n'est pas pour déplaire aux supporters mauriciens si l'on en croit leur réaction au stade vendredi, même si les fans étaient plus divisés sur les réseaux sociaux après coup... Possible que ça marque le début d'une histoire d'amour avec le public (à confirmer lundi soir).

Intenable sur le flanc gauche, et buteur sur penalty, Stephan de Robillard n'a pas fait le déplacement d'Australie pour rien.

Certains l'ont comparé à Jose Mourinho, ou Diego Simeone. Mais pour Christopher Caserne, gardien de but venu encourager ses anciens coéquipiers de la sélection à Côte-d'Or, ce serait plutôt un Jürgen Klopp ! «J'ai eu la chance de participer à une tournée en Sicile (Italie) avec lui (NdlR : victoire de Maurice 2-1), c'est quelqu'un qui ne fait pas semblant. Il se donne à 100 pourcent en match. C'est quelqu'un qui dégage beaucoup d'énergie. Je dirais que c'est plus un Klopp qu'un Mourinho. Quelqu'un de très expressif. On apprécie aussi ce que le nouveau coach veut mettre en place, c'est-àdire un jeu où on domine l'adversaire. On a vu un Club M qui n'a pas peur de se projeter vers l'avant non plus. On a fait quelques erreurs défensives par moments, mais ça fait partie du jeu. Le Sri Lanka a été dangereux aussi par moments, mais on a quand même vu une sérénité dans la défense.»

Pour Faryad Deedaur, enseignant des Plaine-Willems, impressionné par la nouvelle sélection de Maurice, Rui Pedro c'est «un peu le style Zidane ! Ça peut paraître prétentieux de dire ça, mais Rui Pedro c'est un peu notre Zidane, oui. On sent qu'il y a la barrière de la langue, mais sur le terrain on voit déjà que ça marche...» Prochain passage de l'ouragan Pedro demain soir à Côte-d'Or pour la manche retour...