Ile Maurice: Une économie plus grande, mais une croissance qui ralentit

4 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vashish Nuckchhed

Les nouvelles estimations des comptes nationaux publiées par Statistics Mauritius modifient sensiblement la photographie de l'économie mauricienne. À la suite du changement d'année de référence, de 2018 à 2023, le PIB de 2023 a été révisé de Rs 637 milliards à Rs 695,2 milliards, soit une hausse de Rs 58,2 milliards ou 9,1 %. Cette révision ne représente toutefois pas une croissance économique supplémentaire, mais résulte d'une mesure plus large de l'activité.

Trois éléments expliquent principalement cet ajustement : le rebasing et le benchmarking issus du Census of Economic Activities 2023 ajoutent environ Rs 27 milliards au PIB ; l'introduction progressive des recommandations du System of National Accounts 2025 environ Rs 11,3 milliards; et l'intégration des activités de merchanting des Global Business Companies (GBC) près de Rs 20 milliards.

Cette nouvelle mesure change également les taux de croissance historiques. La croissance de 2024 est notamment ramenée de 4,9 % à 4,2 %, tandis que celle de 2025 est relevée de 3,2 % à 3,5 %.

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Pour 2026, Statistics Mauritius prévoit cependant un ralentissement de la croissance à3 %. Le PIB nominal atteindrait Rs 873,1 milliards, contre Rs 810,3 milliards en 2025. Parmi les principaux moteurs figurent la finance et l'assurance, le commerce ainsi que le transport.

Un autre indicateur ressort: l'investissement devrait reculer de 1,1 % en termes réels en 2026, avec une baisse de 0,8 % dans le privé et de 2,3 % dans le public. La consommation finale ralentirait également à 2,2 %, dessinant une économie désormais mieux mesurée, mais confrontée à un rythme de croissance plus modéré.

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