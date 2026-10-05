Congo-Kinshasa: Incident de Makotipoko - Tshisekedi et Sassou Nguesso misent sur l'apaisement et le renforcement de la coopération bilatérale

Au coeur de la rencontre entre les présidents Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso à Brazzaville, samedi 3 octobre, l'incident de Makotipoko, survenu récemment entre des éléments des Forces armées de la République démocratique du Congo (RDC) et ceux de la République du Congo, a occupé une place centrale. Les deux chefs d'État ont affiché leur volonté commune de préserver les relations fraternelles entre les deux pays et d'éviter que de tels événements ne se reproduisent, selon la Présidence de la RDC.

En visite à Brazzaville, samedi 3 octobre 2026, le Président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux États voisins.

Les discussions ont notamment porté sur l'incident survenu à Makotipoko, une localité de la République du Congo située près de Yumbi, dans la province du Maï-Ndombe, à l'ouest de la RDC. Cet événement a impliqué des éléments des forces armées des deux pays et suscité des préoccupations quant au maintien de la stabilité le long de leur frontière commune.

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Au cours de la rencontre, les deux dirigeants ont réaffirmé leur attachement aux relations historiques, fraternelles et de bon voisinage qui unissent les deux Congo.

Souhaitant apaiser les tensions, le président Félix Tshisekedi a insisté sur les liens culturels et humains qui rapprochent les populations des deux rives du fleuve Congo.

« J'ai emmené dans ma suite les ministres de l'Intérieur et de la Défense pour qu'ils voient ensemble comment éviter à l'avenir ce genre de dérapages. Nous sommes un même peuple, nous avons la même culture. Nous sommes appelés à vivre ensemble », a déclaré le Chef de l'État.

Le président congolais a ainsi mis l'accent sur la nécessité d'une coopération étroite entre les services de sécurité des deux pays afin de prévenir tout nouvel incident susceptible de nuire aux excellentes relations entretenues par Kinshasa et Brazzaville.

Une volonté d'indemniser les victimes

Au-delà des mesures de prévention, Félix Tshisekedi a annoncé son intention de rencontrer prochainement les victimes affectées par l'incident de Makotipoko.

Le Chef de l'État a également fait savoir qu'une procédure visant leur indemnisation serait initiée, témoignant de la volonté des autorités congolaises de prendre en compte les conséquences humaines de cet événement.

Cette démarche s'inscrit dans une logique d'apaisement et de réparation, alors que les deux gouvernements s'emploient à tourner la page de cet épisode et à consolider davantage leur coopération.

Outre la question de Makotipoko, les présidents Tshisekedi et Sassou Nguesso ont échangé sur l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo.

Les deux chefs d'État ont notamment appelé au respect strict des Accords de Washington, considérés comme un cadre important pour les efforts de paix et de stabilité dans la région des Grands Lacs.