Congo-Kinshasa: Nkuadi désigné comme le plus grand site de stockage des céréales du ministère de l'Agriculture

Le site agricole de Nkuadi, situé dans le territoire de Tshilenge au Kasaï Oriental, a été désigné comme le plus grand site de stockage des céréales du ministère de l'Agriculture. L'annonce a été faite vendredi 2 octobre lors du lancement officiel de la campagne agricole de la saison A en République démocratique du Congo par le ministre d'État en charge de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Muhindo Nzangi Butondo.

La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la province du Kasaï Oriental, des ministres provinciaux, des inspecteurs de l'Agriculture venus des 26 provinces du pays, ainsi que de plusieurs invités et membres de la population locale.

À cette occasion, le ministre d'État a présenté le choix de Nkuadi comme une étape importante dans la politique gouvernementale visant à renforcer la production agricole nationale et à améliorer les capacités de stockage des récoltes. Selon lui, le site sera modernisé et doté de nouvelles infrastructures afin de soutenir les agriculteurs de la région et de réduire les pertes post-récolte.

Un pas vers la souveraineté alimentaire

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Dans son intervention, Muhindo Nzangi Butondo a inscrit cette initiative dans la vision du gouvernement de faire de l'agriculture un levier majeur du développement économique du pays.

« Il s'agit d'un événement qui marque un renouveau de la revanche du sol sur le sous-sol qui se matérialise à travers des actions concrètes à l'horizon 2028-2029, afin que nous soyons capables d'assurer la souveraineté alimentaire en ce qui concerne le maïs, le manioc, les haricots et le riz », a déclaré le ministre.

Pour concrétiser cette ambition, il a annoncé le lancement des travaux de construction de la plus importante infrastructure de stockage des céréales relevant du ministère de l'Agriculture.

« Aujourd'hui même, sur le site de Nkuadi, je vais lancer les travaux de l'implantation du plus grand stockage des céréales du ministère de l'Agriculture. Nous allons installer ici des silos capables de stocker 10 000 tonnes de maïs », a précisé Muhindo Nzangi Butondo.

Une stratégie nationale de transformation agricole

Le ministre a souligné que cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à développer des infrastructures de transformation agricole dans l'ensemble des provinces du pays.

« L'objectif pour nous est de mettre en place des infrastructures de transformation partout, dans chaque province. La révolution agricole agressive est en marche », a-t-il affirmé.

Le lancement de la campagne agricole de la saison A à Nkuadi symbolise ainsi la volonté du gouvernement d'accélérer les investissements dans le secteur agricole afin d'accroître la production nationale et réduire la dépendance aux importations alimentaires.

Entre ruines et renaissance

Malgré son potentiel, le site de Nkuadi présente aujourd'hui des infrastructures vieillissantes qui nécessitent une réhabilitation. Le ministre n'a pas caché son constat sur l'état actuel de cette station agricole historique.

« J'ai voulu lancer cette campagne ici à Nkuadi, mais aujourd'hui le site est en ruine parce que derrière les infrastructures, il n'y a pas eu une véritable vision de mise en oeuvre », a-t-il regretté.

Toutefois, il estime que cette situation ne doit pas être perçue comme une fatalité, mais comme une opportunité de relance.

« Derrière les ruines, il y a l'espoir de la renaissance », a-t-il déclaré devant l'assistance.

L'apport du FOREC pour relancer la production

Muhindo Nzangi Butondo a également annoncé l'arrivée prochaine de l'électricité sur le site grâce à l'appui du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité (FOREC).

Selon lui, l'électrification de la station agricole permettra d'améliorer les capacités de production et de transformation.