Congo-Kinshasa: ExpoBéton 2026 mise sur la transformation urbaine et propulse le projet « Kia Mona »

La 12e édition d'ExpoBéton RDC placera la question de la transformation urbaine au coeur des débats. Prévu du 7 au 10 octobre 2026 à Kinshasa, l'événement mettra un accent particulier sur le développement de la capitale congolaise et sur le projet structurant « Kia Mona », présenté comme une réponse aux défis de l'urbanisation future du pays.

Présentée vendredi 2 octobre lors d'une conférence de presse à Kinshasa, cette nouvelle édition se déroulera sous le thème : « Kinshasa, locomotive de la transformation des villes de la RDC ». Pour les organisateurs, l'objectif est de poursuivre les réflexions engagées depuis plusieurs années sur le développement des villes congolaises, les corridors économiques et les zones économiques spéciales.

Le président du comité ExpoBéton, le sénateur Jean Bamanisa, a expliqué que cette édition s'inscrit dans la continuité des travaux menés lors des précédentes rencontres, notamment autour des enjeux liés à l'aménagement du territoire et à la croissance urbaine.

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« Nous revenons toujours sur le thème de nos villes, des corridors et des zones économiques spéciales. Après Kalemie et le corridor central, nous sommes à Kinshasa pour parler de son avenir et des projections qui s'y rapportent », a-t-il déclaré.

Selon lui, l'augmentation rapide de la population urbaine impose une planification rigoureuse des infrastructures afin de répondre à la demande croissante en services et équipements publics. Les discussions porteront notamment sur les projets de mobilité urbaine, les aéroports, le tramway, le métro ainsi que les infrastructures destinées à accompagner l'expansion des grands centres urbains.

Jean Bamanisa a également souligné l'importance des données démographiques dans la planification du développement des villes. Il a indiqué que le ministère du Plan devrait présenter des statistiques actualisées permettant d'orienter les politiques publiques en fonction des besoins réels de la population.

« Tout cela doit répondre aux besoins de la population, mais avec une planification rigoureuse, comme le rappelle ExpoBéton », a-t-il insisté.

Le projet « Kia Mona » au centre des échanges

L'une des grandes nouveautés de cette 12e édition est l'intégration du projet « Kia Mona », une initiative portée par le gouvernement congolais pour développer une nouvelle cité moderne à l'est de Kinshasa, dans la commune de Maluku.

Pour Jean Bamanisa, ce projet constitue une opportunité de repenser l'urbanisation de la capitale afin d'éviter les problèmes structurels auxquels est confrontée Kinshasa aujourd'hui.

« L'objectif est d'éviter que cette nouvelle cité ne reproduise les mêmes difficultés que Kinshasa », a-t-il expliqué.

Prenant la parole à son tour, le coordonnateur du projet, Thierry Katembwe, a présenté « Kia Mona » comme l'aboutissement de plusieurs années de réflexions et de recommandations formulées lors des précédentes éditions d'ExpoBéton.

« Dorénavant, avec la 12e édition d'ExpoBéton, nous capitalisons sur des années d'éducation, de pédagogie et de recommandations. Plusieurs orientations formulées lors des onze précédentes éditions se matérialisent aujourd'hui dans un projet d'envergure nationale, qui débute par la capitale », a-t-il affirmé.

Une nouvelle cité planifiée à Maluku

Selon Thierry Katembwe, le projet est développé selon une approche dite « Greenfield », qui consiste à construire une ville nouvelle sur un espace encore peu urbanisé, permettant ainsi une meilleure planification des infrastructures, du logement, des espaces industriels et des services publics.

Il a révélé que près de deux années de travaux administratifs et techniques ont été nécessaires pour élaborer le modèle économique, le modèle technique ainsi que le cadre de partenariat destiné à attirer les investisseurs privés, tout en maintenant la propriété foncière entre les mains de l'État.

« Le projet "Kia Mona" est une réponse gouvernementale, une décision courageuse de se projeter sur Maluku », a-t-il déclaré.

Lancé officiellement en décembre dernier en présence du président de la République, le projet est déjà entré dans sa phase opérationnelle. Les premières actions comprennent notamment la formation des jeunes, l'arrivée des équipements de chantier, les travaux de terrassement et les premières opérations de bétonnage.

Parmi les projets prioritaires figurent actuellement la cité industrielle sino-congolaise ainsi qu'un complexe hospitalier moderne, présentés comme les premières réalisations concrètes du programme.

« Nous avons quitté la théorie pour entrer dans la phase exécutoire. Aujourd'hui, une soixantaine de projets sont en développement, dont deux déjà lancés et une dizaine attendue d'ici décembre », a précisé Thierry Katembwe.

Rendez-vous du 7 au 10 octobre à Kinshasa

La 12e édition d'ExpoBéton RDC se déroulera du 7 au 10 octobre 2026 à La Grande Résidence - Galerie La Fontaine, à Kinshasa. La cérémonie officielle d'ouverture est prévue le 7 octobre de 9h à 13h sur invitation.

Les organisateurs annoncent toutefois que l'accès aux différents panels, conférences et stands d'exposition sera libre et gratuit pour le grand public, tandis qu'un pass VIP payant offrira des avantages et services exclusifs aux participants.

À travers cette édition, ExpoBéton entend ainsi renforcer les échanges entre les décideurs publics, les investisseurs et les experts de l'urbanisme afin d'accompagner la modernisation des villes congolaises et de promouvoir des projets structurants capables de répondre aux défis démographiques et économiques des prochaines décennies.