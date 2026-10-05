Congo-Kinshasa: La France réaffirme son soutien à la RDC pour mettre fin à l'épidémie d'Ebola

En visite à Bunia samedi 3 octobre, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a réitéré l'engagement de la France à accompagner la République démocratique du Congo (RDC) dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Paris entend mobiliser des ressources financières supplémentaires afin de renforcer la riposte contre cette 17e épidémie, considérée comme une menace sanitaire internationale.

Arrivé dans la matinée à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, Jean-Noël Barrot a consacré l'essentiel de sa visite à l'évaluation des efforts déployés sur le terrain pour contenir la propagation du virus Ebola. Le chef de la diplomatie française s'est notamment rendu au Centre de traitement d'Ebola de Rwampara, situé à la périphérie sud-ouest de la ville, où il a pu s'informer sur les opérations de prise en charge des patients ainsi que sur les dispositifs de surveillance et de prévention mis en oeuvre par les équipes médicales.

À cette occasion, le ministre français a salué les efforts des autorités congolaises et des acteurs de santé engagés dans la riposte. Il a également souligné la nécessité de poursuivre et de renforcer les actions en cours afin d'empêcher toute résurgence de la maladie.

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« Dans le cadre des discussions budgétaires qui vont s'ouvrir dans les prochains jours, nous proposerons une allocation de nos moyens en matière humanitaire pour aller jusqu'au bout de cette lutte contre Ebola », a déclaré Jean-Noël Barrot.

Le diplomate français a insisté sur l'importance d'une mobilisation internationale durable face à cette maladie, rappelant que la lutte contre Ebola dépasse les frontières nationales.

« Notre responsabilité, c'est de l'éviter, d'éviter ces résurgences, de nous donner les moyens de le faire, à la fois pour protéger les Congolaises, mais aussi pour protéger les Français et les Françaises », a-t-il ajouté.

Au cours de son séjour à Bunia, Jean-Noël Barrot était accompagné du directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale (INRB), le professeur Jean-Jacques Muyembe. Les deux personnalités ont visité le laboratoire provincial qui abrite le centre de recherche sur Ebola, une structure stratégique dans l'identification rapide des cas et le suivi scientifique de l'épidémie.

Cette visite témoigne du renforcement de la coopération entre la France et la RDC dans le domaine de la santé publique, particulièrement dans la lutte contre les maladies épidémiques. Alors que les autorités sanitaires congolaises poursuivent leurs efforts pour maîtriser la situation, l'appui financier et technique des partenaires internationaux demeure essentiel pour éradiquer définitivement cette nouvelle flambée d'Ebola qui touchent 7 provinces avec plus de 8000 cas enregistrés.