Congo-Brazzaville: Institut français du Congo - Christophe Di Pompéo échange avec les médias de la place

Dans le cadre de sa prise de fonction, le nouveau directeur délégué de l'Institut français du Congo (IFC) à Pointe-Noire, Christophe Di Pompeo, a organisé un déjeuner de presse, le 1er octobre dernier, au cours duquel il a présenté les perspectives et priorités de cette institution. Il a également dévoilé sa feuille de route ainsi que son ambition de faire de l'IFC Pointe-Noire un lieu largement ouvert sur la ville.

Cette rencontre avec les représentants des médias locaux intervient un mois après sa prise officielle de fonction à la tête de l'IFC Pointe-Noire, le 1er septembre dernier. Fort d'une solide expérience dans le pilotage des projets, Christophe Di Pompeo est docteur en sciences économiques, chercheur en santé publique, mathématicien, entrepreneur et ancien député de l'assemblée française. Après une carrière riche et varié il apporte à L'IFC sa riche expertise en gestion de projets, affaires publiques et coopération internationale. Il souhaite mettre sa diversité d'expérience au service du dialogue entre la France et le Congo.

Le nouveau directeur délégué de l'IFC a pour mission de piloter le nouveau projet d'établissement pour moderniser les services, élargir l'offre culturelle et pédagogique, et faire de l'IFC un espace de rencontres incontournable résolument tourné vers les aspirations de la jeunesse, des acteurs économiques et éducatifs de la ville. Autre mission à lui assignée, c'est de faire de cette institution un véritable laboratoire d'idées, ouvert sur les nouvelles pratiques numériques les résidences de créations et l'entreprenariat culturel afin d'offrir aux jeunes les outils et les espaces nécessaires pour exprimer leurs potentialités.

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Le déjeuner de presse a été l'occasion pour Christophe Di Pompéo d'échanger avec les journalistes locaux sur les perspectives et priorités de l'IFC Pointe-Noire, de dévoiler sa vision et sa feuille de route. En tant que nouveau directeur délégué, il ambitionne « de faire de l'IFC Pointe-Noire un lieu largement ouvert sur la ville : un espace de culture, de création, mais aussi de rencontres, de débats de formation et d'échanges, au service des artistes, de la jeunesse et de l'ensemble des acteurs culturels de Pointe-Noire ».

Pour ce faire, il entend renforcer les passerelles entre les artistes locaux, la jeunesse ponténégrine et les publics en allant plus loin dans sa démarche de proximité pour toucher les étudiants et les familles, grâce aux projets hors les murs élargis. Convaincu que la culture doit aller à la rencontre de tous, Christophe Di Pompeo souhaite multiplier les rencontres et tisser des liens plus étroits avec les quartiers.

Un objectif qu'il veut atteindre en étroite collaboration avec la presse locale : «Vous êtes la porte d'entrée vers le monde. Les medias pour nous c'est un vecteur très important pour toucher les gens des quartiers. Aujourd'hui l'institut français a besoin d'une ouverture sur le monde et sur les populations pour que les enfants et les parents viennent à l'IFC travailler avec nous et profiter des spectacles.

Les transports sont un obstacle à la venue ici à l'IFC, l'objectif c'est que nous partions vers eux. Nous avons déjà des points lectures dans onze quartiers de Pointe-Noire mais nous voulons les renforcer».

Pour un meilleur déploiement dans la ville, Christophe Di Pompeo envisage d'emmener d'autres activités de l'IFC vers les quartiers (Jam session, projections cinématographiques et autres). Par ailleurs, d'ici peu, il sera mis en place un cadre de collaboration entre l'IFC et les médias de la place.