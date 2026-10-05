Congo-Brazzaville: Préservation de la biodiversité - Une opération de ramassage de déchets plastiques à la plage de Songolo

« Tous engagés pour une planète sans déchets », c'est le thème retenu pour la grande opération de ramassage des déchets plastiques organisée à la plage de Songolo par l'ONG Renatura Congo. Cette activité récemment organisée s'inscrit dans le cadre du projet intitulé « Remettre les mangroves au coeur du développement côtier », mené en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

L'événement organisé à l'occasion de la Journée internationale du nettoyage de notre planète, célébrée chaque 20 septembre, a réuni plusieurs partenaires ainsi que d'autres associations engagées dans la protection de l'environnement et de la biodiversité. Tous se sont mobilisés pour débarrasser la plage de Songolo et le site Mazra (abritant sa lagune, l'une des dernières de la ville à accueillir une mangrove) des nombreux déchets plastiques qui les saturent, leur redonnant ainsi un aspect propre et accueillant.

Ce projet, financé et piloté conjointement par le PNUD et Renatura Congo, est mené en synergie avec le gouvernement de la République du Congo (ministères de l'Environnement, de l'Économie forestière, de la Pêche, etc.) et des instituts scientifiques (IRSEN, IRD). Il s'inscrit en cohérence avec le Plan national de développement (PND 2022-2026) du Congo et les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.

Axé sur la revalorisation des mangroves, ce projet poursuit trois objectifs majeurs : améliorer les connaissances scientifiques en réalisant des états de référence de plusieurs mangroves pour évaluer et comparer leur état de santé ; développer des activités génératrices de revenus autour des mangroves ; organiser des actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement.

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À Pointe-Noire, la superficie des mangroves (ces forêts constituées de palétuviers) s'est fortement réduite, passant de 20.000 ha à 7.500 ha sous la pression de l'urbanisation, de la déforestation, des pollutions domestique et industrielle. Il s'agit pourtant d'écosystèmes essentiels qui luttent contre l'érosion côtière et stockent le carbone. « On ne trouve la mangrove que dans les zones tropicales de notre planète. C'est un écosystème très riche, abritant une biodiversité unique, mais malheureusement fragile et essentiel à l'équilibre des milieux marins et côtiers », a rappelé Nathalie Mianseko, directrice de Renatura Congo.

Au cours de la journée, enfants, jeunes et adultes, munis de sacs et de râteaux, ont ramassé une grande quantité de plastiques, véritable menace pour le sol, la faune marine et la santé humaine.

Louisette Ngounga, coordinatrice du pôle éducation et sensibilisation à l'environnement chez Renatura Congo, a lancé un appel à une meilleure gestion des déchets : « Nous invitons les pêcheurs à ne plus jeter de plastiques dans l'océan, et les populations à ne plus en abandonner sur les plages ou dans la rue. Ces déchets, emportés par les eaux de pluie ou rejetés par la mer, finissent par s'accumuler dans les palétuviers».

Elle a également insisté sur les dangers encourus par la ressource halieutique et les riverains : « La dégradation des plastiques prend énormément de temps. Dans l'eau, ils se fragmentent en microplastiques et polluent le milieu. Ingurgités par les poissons, ils peuvent les étouffer ou entrer dans la chaîne alimentaire, ce qui nuit directement à la santé des consommateurs».

Salué par les populations locales, ce projet nécessite l'implication de tous pour porter ses fruits. De nombreux participants ont souligné que les opérations d'assainissement des plages et de préservation des mangroves de Pointe-Noire devraient se tenir plus régulièrement, rappelant que le plus grand défi reste la gestion durable des déchets ménagers et urbains.