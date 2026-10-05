Congo-Brazzaville: Justice - Les avocats menacent de boycotter la prochaine session criminelle

Les avocats des barreaux de Brazzaville et de Pointe-Noire ont annoncé la suspension de leurs activités professionnelles à la suite de la détention de leurs confrères Bob Kaben Mboko Massouka, Boniface Carle Malalou et Admyrey Mabondzo, menaçant de boycotter la prochaine session criminelle.

Après Pointe-Noire le 29 septembre dernier, le tour est revenu le 2 octobre au barreau de Brazzaville de se prononcer sur la situation de trois de ses membres. Réuni en assemblée générale extraordinaire, le Barreau de Brazzaville a dénoncé ce qu'il considère comme les atteintes répétées au statut de l'avocat et aux garanties prévues par l'article 53 de la loi régissant la profession.

« Vu ses multiples atteintes au statut d'avocat, le Barreau de Brazzaville condamne avec la plus grande fermeté la violation récurrente des garanties prévues par l'article 53 de la loi suscitée. Il décide de la non-participation des avocats du Barreau de Brazzaville à la prochaine session criminelle, sauf libération immédiate de nos confrères ou enrôlement de leurs dossiers à la prochaine session criminelle », a annoncé la bâtonnière du barreau de Brazzaville, Me Andrée Brigitte Nzingoula.

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Elle a également invité les institutions publiques chargées de conduire l'action pénale au nom de la société contre les auteurs présumés à observer scrupuleusement les dispositions de l'article 53. Elle a, par ailleurs, rappelé que de telles violations ne sauraient être tolérées à l'avenir, insistant sur la portée de la protection légale accordée aux avocats. « Cette protection n'est ni un privilège ni une immunité.

Elle constitue une garantie de l'indépendance de l'avocat et, à travers lui, des droits de la défense et du justiciable par les autorités de poursuite. Dans le cas de nos trois confrères, le Barreau de Brazzaville constate avec beaucoup d'amertume la violation flagrante délibérée et répétée des lois de la République », a rappelé Me Andrée Brigitte Nzingoula.

Notons que Mes Boniface Carle Malalou et Admyrey Mabondzo exercent au Barreau de Pointe-Noire, alors que Me Bob Kaben Mboko Massouka, incarcéré depuis septembre 2025 évolue au barreau de Brazzaville. Pour le barreau de Pointe-Noire qui s'est prononcé sur la situation le 29 septembre, la grève ne concerne pas les avocats chargés d'assurer la défense et l'assistance des confrères concernés. Il conditionne sa participation à la prochaine session criminelle par la libération effective des trois avocats détenus. Il prévoit également de réévaluer la situation au terme de cette suspension.

En effet, l'article 53 de la loi n° 026/92 du 20 août 1992 portant organisation de la profession d'avocat en République du Congo prévoit une protection particulière pour les avocats. Il garantit, de ce fait, l'inviolabilité de leur cabinet, encadre les conditions de perquisition et dispose que, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l'arrestation d'un avocat ne peut intervenir qu'en présence du bâtonnier et du procureur général près la cour d'appel.