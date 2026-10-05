Congo-Brazzaville: Incidents de Makotimpoko - Le président Félix Tshisekedi exprime ses 'profonds regrets '

4 Octobre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Fiacre Kombo

En visite officielle, samedi 3 octobre à Brazzaville, le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec son homologue Denis Sassou-N'Guesso. Évoquant les récents incidents frontaliers survenus à Makotimpoko, le président de la RDC a exprimé ses « profonds regrets" et annoncé que son pays procéderait à l'indemnisation des familles des victimes.

Accueilli à son arrivée au Beach de Brazzaville par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, le président de la RDC a ensuite eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue Denis Sassou-N'Guesso. Les deux dirigeants ont notamment abordé les questions liées à la paix et à la sécurité, dans un contexte marqué par les récents incidents survenus sur le fleuve Congo, notamment à Makotimpoko, dans le département de Nkeni-Alima.

Félix Tshisekedi a tenu à présenter ses regrets à la population de la République du Congo, particulièrement touchée par les incidents de Makotimpoko. Il a qualifié la situation de « drame » et insisté sur la nécessité d'apaiser les esprits entre les populations des deux rives du fleuve Congo. « Je voudrais vraiment exprimer mes profonds regrets par rapport à cette situation », a-t-il déclaré. Les peuples des deux Congo constituent, selon lui, « un même peuple », partageant notamment une histoire et une culture communes.

Dans cette perspective, le chef de l'État a indiqué avoir associé à sa délégation les vice-Premiers ministres chargés de l'Intérieur et de la Défense. Ceux-ci doivent poursuivre les échanges avec leurs homologues de la République du Congo afin d'identifier les mécanismes susceptibles de prévenir de nouveaux incidents le long de la frontière commune. Félix Tshisekedi a également annoncé que la RDC entend indemniser les familles des victimes. « Nous tiendrons vraiment à rencontrer les victimes pour voir comment est-ce que la République démocratique du Congo va les indemniser », a-t-il annoncé.

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Cette visite intervient quelques jours après les échanges du 30 septembre entre Denis Sassou-N'Guesso et le ministre de l'Intégration régionale de la RDC, Florebert Anzuluni, porteur d'un message du président Félix Tshisekedi. Les discussions avaient déjà porté sur les incidents survenus sur le fleuve Congo et sur la nécessité de préserver les relations entre les deux pays.

À Brazzaville, les deux chefs d'État ont ainsi réaffirmé leur attachement au dialogue et à la compréhension mutuelle. Le traitement de la situation de Makotimpoko s'inscrit dans cette démarche, alors que la proximité géographique et les liens historiques entre les deux capitales, Brazzaville et Kinshasa, imposent, d'après les autorités, une concertation régulière sur les questions transfrontalières.

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