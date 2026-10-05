Dakar — L'écrivain, haut fonctionnaire et ancien ministre sénégalais Cheikh Hamidou Kane, auteur de "L'Aventure ambiguë" (Éditions Julliard, 1961), un célèbre classique de la littérature africaine, est décédé samedi soir à Dakar, à l'âge de 98 ans, ont annoncé plusieurs sources, dont le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Dans une réaction publiée sur sa page Facebook, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a dit sa "profonde tristesse" à la suite du décès de Cheikh Hamidou Kane, saluant la mémoire d'un homme dont l'oeuvre "appartient désormais au patrimoine de (notre) nation et de toute l'Afrique".

"Avec 'L'Aventure ambiguë', il a donné à des générations d'Africains les mots pour penser une question qui nous habite encore, celle de s'ouvrir au savoir du monde sans rien perdre de ce que nous sommes", a écrit le chef de l'Etat.

"Ministre de la République, il a aussi servi le Sénégal avec dévouement", a-t-il ajouté, adressant ses "condoléances les plus attristées" à "sa famille, à ses proches et au monde des lettres". Paradis.

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Cheikh Hamidou Kane est né le 2 avril 1928 à Matam (nord-est du Sénégal). Il intègre le lycée Van Vollenhoven (actuel lycée Lamine-Guèye) à Dakar, où il décroche son baccalauréat. En 1951, il s'inscrit à l'Institut des Hautes Études de Dakar pour des études de droit et de lettres. L'année suivante, Cheikh Hamidou Kane est admis à la Sorbonne, à Paris, où il obtient une licence en droit et une autre en philosophie.

En septembre 1956, il est diplômé de l'École nationale de la France d'Outre-mer (ENFOM). Il occupe ensuite de hautes fonctions administratives et politiques : gouverneur de Thiès, haut-commissaire général au Plan (1961), et ministre du Plan en 1962. Il quitte ce lors de la crise politique de décembre 1962 entre le présent de la République Léopold Sédar Senghor et le président du Conseil de gouvernement Mamadou Dia.

Il est ensuite directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'ouest et centrale, à Lagos et Abidjan, puis comme vice-président du Centre de recherches pour le développement international (CRDI) à Ottawa (Canada). A son retour au Sénégal, il est nommé directeur de Dakar-Marine, devient actif au sein de l'ONG Enda Tiers-monde. Il revient dans le gouvernement, au poste de ministre du Développement industriel, puis du Plan et de la Coopération jusqu'en 1988.

Son livre "L'Aventure ambiguë" lui a valu le grand prix littéraire d'Afrique noire en 1962. En 1995, il publie "Les gardoiens du temple" (Editions Stock), récit dans lequel il s'interroge sur la trajectoire post-indépendances de l'Afrique.

L'Université Numérique (d'abord dénommée Université virtuelle du Sénégal) porte, sur initiative du président Macky Sall (2012-2024), son nom depuis le 18 Janvier 2023.