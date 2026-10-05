Sénégal: Les membres de l'équipe d'intervention de la Croix-Rouge sénégalaise outillés en cartographie et en conduite de drones

Thiès — Une vingtaine de membres de l'équipe d'intervention de la Croix-Rouge sénégalaise ont bouclé, à Thiès, quatre jours de formation destinés à renforcer leurs capacités opérationnelles, à travers notamment l'acquisition de notions en cartographie et de pilotage de drones.

"Nous sommes réunis ici depuis quatre jours, dans le cadre du projet RISE, soutenu par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge, avec un appui financier de la coopération italienne", a indiqué, vendredi, le chef du département des opérations de la Croix-Rouge sénégalaise, Abdoukhadre Thioune.

Selon lui, il s'agit pour la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge d'aider la branche sénégalaise à préparer ses équipes à intervenir en cas de catastrophe naturelle, comme les inondations ou la sécheresse.

La planification, l'exécution, l'analyse de la cartographie et le pilotage de drones étaient au menu de cette session de formation.

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L'objectif était de faire en sorte que les membres de l'équipe d'intervention de la Croix-Rouge sénégalaise maîtrisent la gestion des données géo-spatiales et ses outils de traitement.

"A travers le projet RISE, nous avons initié ces sessions de formation sur la carte, qui permettent de cartographier les données que nous recevons sur le terrain, mais également de mettre en place une équipe capable de piloter des drones", a dit M. Thioune, précisant que l'utilisation de ces outils permet d'atteindre des "cibles coincées" lors d'une catastrophe.

La formation a concerné des volontaires issus des départements vulnérables, a-t-il relevé.

Dans le plan de contingence multirisque qui a été élaboré par la Croix- Rouge Sénégalaise, des zones à risque ont été identifiées à travers le pays.

Elles incluent des endroits frappés, chaque, par des phénomènes naturels comme les inondations ou le débordement du fleuve. C'est le cas, par exemple, des zones de Bakel, Podor et Saint Louis.

"Nous avons identifié des personnes ressources dans ces zones, nous les avons [formées], avec le soutien de nos partenaires", a souligné Abdoukhadre Thioune.

Selon lui, 13 des 20 participants à cette session de formation viennent de ces départements vulnérables, les sept autres étant des agents du niveau central.

"Les départements concernés sont Louga, Saint-Louis, Bakel, Matam, Foundiougne, Kaolack, Thiès et les départements de Dakar, où nous avons toujours ces problèmes liés aux inondations", a précisé le chef du département des opérations de la Croix-Rouge sénégalaise.

Le gestionnaire de l'information dans la région Afrique de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge, basé à Dakar, Moutarou Diallo, a, pour sa part, annoncé la construction, "dans quelques mois", d'un centre d'opération d'urgence opérationnel au Sénégal.