Ile Maurice: Les Mauriciens peuvent désormais séjourner jusqu'à 90 jours sans visa

4 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)

Les ressortissants mauriciens pourront désormais séjourner jusqu'à 90 jours en Afrique du Sud sans visa, contre 30 jours auparavant. La mesure, qui concerne les détenteurs de passeports ordinaires mauriciens, entre en vigueur immédiatement.

Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international a annoncé cette nouvelle disposition dans un communiqué.

La décision a été officiellement annoncée par le Département des Relations internationales et de la coopération de la République d'Afrique du Sud le 30 septembre.

Selon le ministère, cette avancée en matière de facilitation des déplacements entre les deux pays fait suite à la rencontre entre Ritish Ramful, et son homologue des Affaires étrangères sud-africain à Durban, en août 2026.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La nouvelle disposition permettra ainsi aux ressortissants mauriciens de bénéficier d'une durée de séjour prolongée en Afrique du Sud, conformément aux articles 13 à 24 de l'Immigration Act sud-africaine de 2002.

Le ministère estime que cette mesure permettra de renforcer la mobilité des citoyens mauriciens tout en consolidant les relations entre Maurice et l'Afrique du Sud. Il salue également les efforts diplomatiques et les bons offices de l'ambassadrice de Maurice basée à Pretoria, Mireille Martin. Selon le ministère, son engagement et ses démarches ont contribué à faire progresser ce dossier dans l'intérêt des citoyens mauriciens.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.