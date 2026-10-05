Ile Maurice: Les Mauriciens peuvent désormais séjourner jusqu'à 90 jours sans visa

Les ressortissants mauriciens pourront désormais séjourner jusqu'à 90 jours en Afrique du Sud sans visa, contre 30 jours auparavant. La mesure, qui concerne les détenteurs de passeports ordinaires mauriciens, entre en vigueur immédiatement.

Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international a annoncé cette nouvelle disposition dans un communiqué.

La décision a été officiellement annoncée par le Département des Relations internationales et de la coopération de la République d'Afrique du Sud le 30 septembre.

Selon le ministère, cette avancée en matière de facilitation des déplacements entre les deux pays fait suite à la rencontre entre Ritish Ramful, et son homologue des Affaires étrangères sud-africain à Durban, en août 2026.

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La nouvelle disposition permettra ainsi aux ressortissants mauriciens de bénéficier d'une durée de séjour prolongée en Afrique du Sud, conformément aux articles 13 à 24 de l'Immigration Act sud-africaine de 2002.

Le ministère estime que cette mesure permettra de renforcer la mobilité des citoyens mauriciens tout en consolidant les relations entre Maurice et l'Afrique du Sud. Il salue également les efforts diplomatiques et les bons offices de l'ambassadrice de Maurice basée à Pretoria, Mireille Martin. Selon le ministère, son engagement et ses démarches ont contribué à faire progresser ce dossier dans l'intérêt des citoyens mauriciens.