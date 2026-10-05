Ile Maurice: Deux suspects de 19 et 21 ans arrêtés

Deux opérations menées par la police à Bel-Air-Rivière-Sèche, vendredi 2 octobre, ont conduit à l'arrestation d'un jeune homme de 21 ans et d'une jeune femme de 19 ans. De l'héroïne présumée, du cannabis, des graines de cannabis et une substance soupçonnée d'être du cannabinoïde synthétique ont notamment été saisis. Les deux suspects ont été placés en détention.

La première opération s'est déroulée vers 5 h 20 à Cité CHA, Bel-Air-Rivière-Sèche. Agissant sur la base d'informations jugées fiables et munis d'un mandat de perquisition, des policiers de Rivière-Sèche se sont rendus près de la grotte où ils ont aperçu un jeune homme de 21 ans portant un sac en bandoulière.

À la vue des policiers, le suspect aurait pris la fuite en direction de Cité CHA et se serait débarrassé de son sac dans un terrain broussailleux. Il a été poursuivi et intercepté quelques mètres plus loin.

Le sac a été récupéré par les policiers. À l'intérieur, ils ont découvert un sachet en plastique transparent contenant 28 emballages en papier aluminium. Chacun renfermait une certaine quantité de poudre brunâtre soupçonnée d'être de l'héroïne. Une somme de Rs 9 475 a également été saisie.

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Selon la police, le jeune homme aurait reconnu que les doses étaient de l'héroïne qu'il vendait pour gagner sa vie et que l'argent saisi provenait de la vente de drogue. Une perquisition effectuée à son domicile n'a toutefois permis de découvrir aucune autre drogue ni aucun objet compromettant. La valeur de la drogue saisie est estimée à Rs 8 400.