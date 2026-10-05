Sénégal: Décès - Cheikh Hamidou Kane, la grande voix de « L'Aventure ambiguë » s'est tue

L'écrivain et homme d'État sénégalais, auteur de L'Aventure ambiguë, est décédé dimanche 4 octobre 2026 à Dakar, à l'âge de 98 ans. Son oeuvre, nourrie par la rencontre entre tradition islamique et pensée occidentale, a marqué plusieurs générations de lecteurs africains.

Une grande voix de la littérature africaine s'est éteinte. Cheikh Hamidou Kane est décédé dimanche 4 octobre 2026 à Dakar, à l'âge de 98 ans. Écrivain, intellectuel et ancien ministre sénégalais, il laisse derrière lui une oeuvre peu abondante, mais considérable par sa portée et son influence.

L'annonce de sa disparition a suscité de nombreuses réactions au Sénégal et au-delà. Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a fait part de sa « profonde tristesse » après la disparition de celui qu'il considère comme une figure majeure de la pensée africaine.

« Avec L'Aventure ambiguë, il a donné à des générations d'Africains les mots pour penser une question qui nous habite encore, celle de s'ouvrir au savoir du monde sans rien perdre de ce que nous sommes », a souligné le chef de l'État.

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Une oeuvre entre deux mondes

Né le 2 avril 1928 à Matam, dans le nord-est du Sénégal, Cheikh Hamidou Kane grandit dans un environnement marqué à la fois par l'enseignement coranique et l'école française. Cette double formation allait profondément nourrir sa réflexion et devenir l'un des ressorts de son oeuvre littéraire.

Publié en 1961, L'Aventure ambiguë s'impose rapidement comme un texte majeur de la littérature africaine. À travers le destin de Samba Diallo, jeune homme partagé entre l'enseignement traditionnel des Diallobé et les savoirs de l'école occidentale, Cheikh Hamidou Kane interroge le rapport de l'Afrique à la modernité, à l'Occident, à la foi et à ses propres valeurs.

Le roman est aussi une réflexion sur le déracinement et les bouleversements provoqués par la rencontre entre deux univers culturels. Une question qui, plus de six décennies après sa publication, continue de résonner dans les sociétés africaines.

Traduit dans une quarantaine de langues, le livre vaut à son auteur le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1962. Depuis, L'Aventure ambiguë est devenu un classique, étudié dans de nombreux établissements scolaires et universitaires du continent.

L'écrivain et l'homme d'État

Mais Cheikh Hamidou Kane ne fut pas seulement un écrivain. Il consacra également une partie importante de sa vie au service de son pays. Il occupa notamment les fonctions de gouverneur de Thiès avant de devenir ministre du Plan et de la Coopération dans les années 1980.

Son parcours administratif et politique n'effaça jamais son engagement intellectuel. Au contraire, l'écrivain resta attaché aux grandes questions qui traversent les sociétés africaines : l'éducation, la transmission des savoirs, l'identité culturelle et le rapport au monde.

À l'annonce de sa disparition, les hommages se sont multipliés. L'ancien Premier ministre Ousmane Sonko a salué « une voix majeure » de la littérature et de la pensée sénégalaises. L'ancien président Macky Sall a, lui, rendu hommage à son parcours au service de l'État et à son engagement intellectuel.

L'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar a également souligné l'importance de son héritage, estimant que son oeuvre et sa pensée continueront de nourrir la réflexion des générations de lecteurs, d'étudiants et de chercheurs.

À 98 ans, Cheikh Hamidou Kane s'en va donc, mais son oeuvre demeure. Avec L'Aventure ambiguë, il aura surtout légué à l'Afrique une interrogation toujours actuelle : comment accueillir les savoirs venus d'ailleurs sans renoncer à ce qui fonde son identité ? Une question à laquelle chaque génération est appelée à répondre.