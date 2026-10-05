Congo-Kinshasa: Une barge du bateau Global Express coule au port à Nganda Musolo, des passagers portés disparus

Un accident fluvial s'est produit ce dimanche 4 octobre en début d'après-midi au port Général Kalume, situé à Nganda Musolo, dans l'ouest de Kinshasa. Une des quatre barges du bateau Global Express a sombré dans les eaux du fleuve Congo alors que l'embarcation effectuait des manoeuvres à quai. Quelques passagers sont portés disparus, rapportent des sources sur place.

Selon des témoins présents sur les lieux, la barge transportait une importante cargaison d'huile de palme ainsi que des passagers. Après le naufrage, d'importantes quantités d'huile se sont répandues à la surface du fleuve, formant une nappe flottante qui complique considérablement les opérations de secours.

« Même s'ils savaient nager, la présence de cette énorme quantité d'huile flottante rend la tâche presque impossible », a déclaré un témoin joint sur place.

Le bateau Global Express, en provenance de Mbandaka, était amarré à Nganda Musolo depuis samedi sans incident particulier. L'accident est survenu au cours des manoeuvres effectuées ce dimanche, dans des circonstances qui restent à déterminer.

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À ce stade, plusieurs passagers sont toujours portés disparus. Aucun bilan officiel des victimes n'était encore disponible en début de soirée ce dimanche. Les recherches se poursuivent afin de retrouver d'éventuels survivants et d'établir le nombre exact de personnes qui se trouvaient à bord de la barge au moment du drame.

Dans les heures qui ont suivi le naufrage, de nombreux habitants de Nganda Musolo se sont rendus sur les lieux à bord de pirogues. Profitant de la présence de l'huile de palme à la surface de l'eau, certains tentaient d'en récupérer dans divers récipients, notamment des bassins, des bidons et des assiettes.

Les autorités locales, dont des éléments de la police qui arrivaient sur les lieux du drame, n'avaient pas encore communiqué officiellement sur les causes du naufrage ni sur l'ampleur exacte des pertes humaines et matérielles au moment de la rédaction de cet article.

Cet accident fluvial est le deuxième enregistré en l'espace de 24 heures en République démocratique du Congo. Quelques heures plus tôt, dans la nuit de samedi à dimanche, deux baleinières sont entrées en collision sur le fleuve Congo, dans la province de l'Équateur, causant également des dégâts matériels et humains.