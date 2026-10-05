Sénégal: Le pays et Le Caire veulent nouer de nouveaux partenariats

Dakar — Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, et son homologue d'Egypte, Abel Fattah Al-Sissi, ont exprimé dimanche, à El-Alamein, la volonté de renforcer le partenariat bilatéral entre les deux pays, en l'étendant notamment à de nouveaux domaines, a-t-on appris de source officielle.

Les deux dirigeants, qui se sont entretenus en marge de la 8e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine, ont affirmé leur volonté de renforcer le partenariat bilatéral et de l'étendre à de nouveaux domaines, a indiqué la présidence du Sénégal.

Elle rappelle, dans une note rendue publique, que ce partenariat s'appuie sur une amitié née des liens entre les présidents Léopold Sédar Senghor et Gamal Abdel Nasser, dont les deux pays ont célébré l'an dernier les soixante-cinq ans de relations diplomatiques.

"L'Égypte en a donné un témoignage avec le don d'une réplique du sarcophage de Toutankhamon au Musée des Civilisations noires. Elle sera l'invitée d'honneur de la Foire internationale du livre de Dakar, du 15 au 19 octobre", fait valoir la présidence sénégalaise.

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La coopération entre les deux pays, a souligné la source, s'est récemment enrichie de la reconnaissance du baccalauréat arabe sénégalais par l'Égypte, de l'ouverture des filières scientifiques d'Al-Azhar aux étudiants sénégalais et de la formation de personnels de défense et de sécurité.

Les deux chefs d'État ont, dans le même temps, constaté la convergence de vues de leurs pays au sein de l'Union africaine, de l'Organisation de la coopération islamique et des Nations unies, notamment sur la question palestinienne et le respect du droit international, rapporte la présidence sénégalaise.