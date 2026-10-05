Sénégal: Ngaye Mékhé - Une association offre du matériel scolaire et des équipements sportifs aux écoles

Mékhé, 4 oct (APS) - L'Association d'appui à l'éducation, à l'enfance et à la santé (ADEES) a distribué, samedi, des fournitures scolaires et du matériel pédagogique, sportif et sanitaire aux établissements scolaires de la commune de Ngaye Mékhé, dans le département de Tivaouane (ouest) et des localités environnantes, a constaté l'APS.

"Le matériel sportif remis aux établissements doit contribuer au développement des activités parascolaires et périscolaires, mais également permettre aux élèves d'acquérir, à travers la pratique sportive, des comportements favorables à la vie en communauté", a dit le coordonnateur de l'ADEES, Moussa Dia.

Ce lot de matériel scolaire composé, entre autres, de rames de papier, de jeux de maillots de football et de basket-ball, de ballons de football, de volley-ball, de trousses de secours et boîtes de craie, vient à la veille de la rentrée des classes.

Le lycée et le collège ont reçu, en plus de ce matériel, des livres de mathématiques, de français et de sciences physiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

M. Dia a indiqué que l'ADEES a opté pour l'anticipation, en distribuant ces fournitures scolaires avant le démarrage des enseignements, afin de soulager les parents d'élèves.

"Aujourd'hui, nous sommes dans l'année scolaire 2026-2027. A ce jour, les fournitures nécessaires pour l'ouverture de l'année scolaire 2027-2028 sont déjà disponibles", a-t-il assuré.

Enseignant de formation, Moussa Dia a indiqué avoir démarré ses actions en faveur de l'éducation en 2002, avec la création d'une bibliothèque pédagogique destinée notamment aux élèves, à une période où l'accès à Internet était encore limité et où les ouvrages étaient rares.

Il a évoqué son "engagement constant" en faveur de la jeunesse de Ngaye Mékhé et son implication dans le mouvement associatif.

Devenu directeur des Sports et des activités de jeunesse au ministère de l'Éducation nationale, Moussa Dia a poursuivi son action dans le cadre de ses fonctions dans ce département, notamment à travers la mise à disposition de matériels pédagogiques et didactiques, ainsi que d'équipements destinés à la pratique de l'éducation physique et sportive.

L'ADEES qui limitait, jusque-là, ses dons à l'école Mékhé 11 et, parfois à quelques collèges, lycées et écoles élémentaires, a décidé, lors de cette sixième édition, d'élargir son intervention à l'ensemble des écoles de la commune.

"Cette année, nous avons voulu généraliser, parce que les sollicitations étaient nombreuses", a expliqué M. Dia, avançant le souci d'apporter un soutien aux familles qui ont des difficultés à prendre en charge les fournitures scolaires de leurs enfants.