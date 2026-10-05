Kenya: Un investissement intelligent - Les retombées économiques produites lorsqu'on sauve la vie des mères

Le coût réel d'un éprouvant week-end sur le système de santé

À l'hôpital de référence du comté de Kiambu, la Dre Mary Maina se souvient d'un week-end de septembre 2024 durant lequel la plupart des femmes en salle d'accouchement avaient eu d'importantes pertes de sang.

En moins de 36 heures, l'hôpital avait utilisé une vingtaine d'unités de sang, et trois femmes avaient dû subir en urgence une hystérectomie, c'est-à-dire une ablation de l'utérus, habituellement réalisée en dernier recours lorsqu'on ne parvient pas à interrompre l'hémorragie.

C'était comme si les médicaments administrés par l'équipe n'avaient aucun effet. La Dre Maina a appelé la pharmacie de l'hôpital pour tenter de comprendre la source du problème.

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« Nous avons essayé de voir si la chaîne du froid n'avait pas été brisée à un certain point, au sein de l'établissement. Nous n'arrivions pas à déterminer où exactement avait eu lieu la rupture », explique-t-elle.

L'ocytocine, le médicament le plus utilisé pour prévenir et traiter l'hémorragie du post-partum, doit être conservée en tout temps dans un conteneur réfrigéré. Même si la chaîne du froid avait été maintenue dans les réserves de l'hôpital de la Dre Maina, il lui était impossible de savoir si une rupture avait eu lieu plus tôt sur le parcours du médicament.

Mais la chaîne du froid n'est pas le seul problème. D'après une étude de l'Organisation mondiale de la Santé sur l'ocytocine, environ 40 % des stocks seraient d'une qualité insuffisante. De la production à l'étiquetage, en passant par des conditions de transport ou de stockage inadaptées, des manquements peuvent survenir à tout moment.

« Pour une agente ou un agent de santé, c'est la pire des situations », confie la Dre Maina. « Nous savons ce qu'il faut faire. Nous sommes formés pour cela, nous savons comment éviter qu'une femme ne meure d'une hémorragie du post-partum. Mais quand on se présente au travail chaque jour avec la crainte qu'un produit ne fonctionne pas... »

Perdre une patiente, c'est une expérience traumatisante, conclut-elle.