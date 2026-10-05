En Ouganda, des chefs militaires de quatorze pays africains sont attendus du 5 au 8 octobre à Kampala pour une conférence sur les « opérations militaires autres que la guerre ». La rencontre est organisée par le ministère de la Défense et l'armée ougandaise, elle-même engagée dans l'est de la RDC aux côtés des forces congolaises contre les membres du groupe jihadiste Allied Democratic Forces (ADF). Kampala veut promouvoir une réponse africaine commune aux nouvelles menaces.

Intervenir face à une catastrophe naturelle, soutenir la réponse à une pandémie ou protéger des infrastructures essentielles : ces missions figurent au programme de cette réunion prévue dans la capitale de l'Ouganda.

La conférence, accueillie par le général Muhoozi Kainerugaba, chef de l'armée ougandaise et fils de l'actuel président, doit examiner comment les militaires peuvent agir face à des crises qui dépassent les combats conventionnels.

Premier volet : les nouvelles technologies, avec la cybersécurité, l'intelligence artificielle et les drones.

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Deuxième volet : la protection des frontières, des espaces maritimes et des installations stratégiques.

Enfin, le soutien aux autorités civiles face aux catastrophes et aux crises sanitaires.

L'Ouganda propose un cadre régional

Pour Kampala, la réponse doit associer les armées, les pouvoirs publics et la société.

Des commandants de missions de paix, des représentants de l'Union africaine et des organisations régionales sont également attendus.

L'Ouganda propose un cadre régional sous l'égide de l'Union africaine : des principes communs, des règles d'engagement, des formations et un partage du renseignement.

La responsabilité juridique et éthique des militaires sera aussi discutée.

L'objectif affiché est de mieux coordonner leurs interventions et préciser les règles qui les encadrent. Ce cadre reste à débattre ; il n'est pas encore adopté.