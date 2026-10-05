Sénégal: L'activité du secteur primaire se bonifie de 1,0% en variation trimestrielle

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié un rapport sur l'activité du secteur primaire qui a connu une bonification de 1,0% en variation trimestrielle.

Evolution de la VA en volume du secteur primaire CVS en variation trimestrielle et en glissement annuel (en %). Source : ANSD/DSECN/DCN/BC

Par rapport au premier trimestre de 2026, explique l'Ansd, la valeur ajoutée (Va) réelle du secteur primaire, corrigée des variations saisonnières, s'est rehaussée de 1,0%, principalement en raison de la progression des activités du sous-secteur de l'agriculture (+3,1%) et de l'élevage (+1,5%).

Cette hausse, ajoute l'Ansd, a été limitée par la baisse des activités de la pêche (-10,5%) et de la sylviculture (-0,7%). En glissement annuel, la valeur ajoutée du secteur primaire a augmenté de 1,6%.

Cette évolution est portée par la bonne tenue de l'élevage (+5,7%), de l'agriculture (+0,8%) et contrebalancée par la baisse des activités de pêche (-5,6%) et de la sylviculture (-2,6%).