Sénégal: Secteur secondaire - Un repli de 1,4% enregistré au 2e trimestre 2026

5 Octobre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

La valeur ajoutée du secteur secondaire (en volume Cvs) enregistre un fléchissement de 1,4% au deuxième trimestre de 2026, comparativement au trimestre précédent.

: Evolution de la VA du secteur secondaire CVS (en volume) en variation trimestrielle et en glissement annuel (en %) Source : ANSD/DSECN/DCN/BCTR

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), ce recul est consécutif à la baisse de la valeur ajoutée des activités de fabrication de produits chimiques et pharmaceutiques (-15,8%), de travail de bois et de fabrication de papier (-10,5%), de raffinage et cokéfaction (-10,3%), de biens d'équipements et machines (-8,3%) et de produits alimentaires (-7,4%).

Toutefois, explique l'Ansd, le repli de l'activité du secteur secondaire est amoindri par la progression des activités de fabrication d'autres produits manufacturiers (+53,8%), de matériel électriques et électroniques (+25,0%), de boissons (+11,4%) et d'autres produits minéraux métalliques (+11,0%).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon l'Ansd, en comparaison avec le deuxième trimestre de 2025, la valeur ajoutée du secteur secondaire affiche une hausse de 5,1%, soutenue par l'essor des activités de fabrication d'autres produits manufacturiers (+46,5%), d'autres produits minéraux non métalliques (+12,2%), de production et distribution d'électricité (+9,8%), des activités extractives (+6,8%) et de fabrication de boissons (+6,2%).

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.