Sénégal: Secteur secondaire - Un repli de 1,4% enregistré au 2e trimestre 2026

La valeur ajoutée du secteur secondaire (en volume Cvs) enregistre un fléchissement de 1,4% au deuxième trimestre de 2026, comparativement au trimestre précédent.

: Evolution de la VA du secteur secondaire CVS (en volume) en variation trimestrielle et en glissement annuel (en %) Source : ANSD/DSECN/DCN/BCTR

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), ce recul est consécutif à la baisse de la valeur ajoutée des activités de fabrication de produits chimiques et pharmaceutiques (-15,8%), de travail de bois et de fabrication de papier (-10,5%), de raffinage et cokéfaction (-10,3%), de biens d'équipements et machines (-8,3%) et de produits alimentaires (-7,4%).

Toutefois, explique l'Ansd, le repli de l'activité du secteur secondaire est amoindri par la progression des activités de fabrication d'autres produits manufacturiers (+53,8%), de matériel électriques et électroniques (+25,0%), de boissons (+11,4%) et d'autres produits minéraux métalliques (+11,0%).

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Selon l'Ansd, en comparaison avec le deuxième trimestre de 2025, la valeur ajoutée du secteur secondaire affiche une hausse de 5,1%, soutenue par l'essor des activités de fabrication d'autres produits manufacturiers (+46,5%), d'autres produits minéraux non métalliques (+12,2%), de production et distribution d'électricité (+9,8%), des activités extractives (+6,8%) et de fabrication de boissons (+6,2%).