Gabon: Le Président de la République place la formation des gabonais au coeur de la transformation économique.

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience le Ministre du Commerce, des PME et des PMI, Madame Zenaba Gninga Chaning, venu lui présenter les programmes engagés en faveur de la formation, de l'insertion professionnelle et de l'accompagnement des jeunes Gabonais.

Au centre des échanges figure notamment un programme de formation aux métiers techniques et pratiques qui concernera, dans une première phase, 400 jeunes à Libreville, avant un déploiement progressif dans les neuf provinces du pays.

À travers cette initiative, l'objectif est de développer des compétences directement adaptées aux besoins de l'économie nationale et de permettre aux bénéficiaires d'accéder à un emploi, de développer une activité génératrice de revenus ou de créer leur propre entreprise.

Cette démarche répond à une orientation majeure du Chef de l'Etat, celle d'investir dans le capital humain gabonais afin que les nationaux puissent prendre une part croissante dans la création de valeur et le développement économique du pays.

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Au-delà de la formation, le programme prévoit ainsi de renforcer les mécanismes d'accompagnement des bénéficiaires, notamment à travers l'appui technique, l'accès au financement et le suivi des projets.

Le Président de la République a, à cet effet, instruit le Gouvernement d'accélérer la mise en oeuvre de ce programme et de veiller à ce que les formations proposées correspondent aux besoins réels du marché du travail et des secteurs productifs.

L'enjeu est également de soutenir le développement des PME et PMI gabonaises, de favoriser la production locale, de renforcer les chaînes de valeur nationales et de réduire progressivement le recours aux compétences extérieures lorsque celles-ci peuvent être développées au Gabon.

A terme, cette politique doit permettre aux jeunes gabonais de ne plus être uniquement demandeurs d'emplois, mais de devenir également détenteurs de compétences, entrepreneurs, producteurs et créateurs de richesses.

Pour le Chef de l'Etat, la transformation de l'économie nationale passe en effet par la capacité du Gabon à former les femmes et les hommes dont il a besoin pour produire, entreprendre, innover et développer ses propres activités économiques.

Former les gabonais, accompagner leurs initiatives et leur donner les moyens de participer pleinement à l'économie nationale, telle est l'ambition portée par cette politique d'investissement dans le capital humain.