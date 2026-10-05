Gabon: France - Le Président de la République fait le point sur la mise en oeuvre des engagements bilatéraux

Le Président de la République, Chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience ce jour Monsieur Fabrice Mauriès, Ambassadeur de France au Gabon.

Cette rencontre a permis de faire le point sur plusieurs dossiers majeurs de la coopération entre le Gabon et la France, notamment le suivi des trois accords conclus lors de la Visite d'État effectuée par le Chef de l'État en France en juillet dernier, la coopération académique ainsi que l'évolution des travaux du tronçon routier Ntoum-Nkok, long de 35 kilomètres.

Des accords à leur mise en oeuvre effective

Quelques mois après la visite d'État du Président de la République en France, les échanges ont porté sur le suivi des engagements pris entre les deux pays.

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Pour le Chef de l'État, l'enjeu est désormais d'assurer leur mise en oeuvre effective afin que les accords conclus puissent se traduire par des réalisations concrètes, notamment en matière d'investissement, d'emploi, de transfert de compétences et de développement économique.

Cette exigence de résultats s'inscrit dans la volonté du Président de la République de veiller à ce que les partenariats conclus par le Gabon produisent des effets mesurables au bénéfice des populations.

Coopération académique : préserver les perspectives des étudiants gabonais

La situation des étudiants gabonais poursuivant leurs études en France a également été abordée, particulièrement la question de l'augmentation des frais de scolarité dans certains établissements français.

Les échanges ont porté sur les conséquences de cette évolution pour les étudiants et leurs familles, ainsi que sur la nécessité de poursuivre le dialogue afin d'examiner les mécanismes susceptibles de préserver l'accès des jeunes Gabonais aux formations concernées.

Au-delà de la question financière, le Gabon entend consolider avec la France une coopération académique favorisant la formation de compétences, l'excellence et le transfert de savoir-faire.

Route Ntoum-Nkok : suivre l'avancement des travaux

Le Président de la République et l'Ambassadeur de France ont par ailleurs évoqué l'évolution des travaux du tronçon routier PK 12- KANGO, long de 35 kilomètres et réalisé par la société Méridian en partenariat avec la SAG , Société Autoroutière du Gabon.

L'avancement de cette infrastructure fait l'objet d'un suivi particulier en raison de son importance pour la mobilité des populations et l'activité économique de cette zone stratégique.

L'amélioration de cet axe doit contribuer à faciliter les déplacements, fluidifier le transport des personnes et des marchandises et renforcer la desserte des zones d'activités économiques.

À travers ces différents dossiers, le Président de la République réaffirme son attachement à une coopération internationale orientée vers des résultats concrets.

Des accords conclus à Paris en juillet dernier aux infrastructures réalisées sur le terrain, de la coopération académique aux investissements, l'objectif demeure le même, faire des partenariats du Gabon des instruments au service du développement économique, de la formation de la jeunesse et de l'amélioration des conditions de vie des populations.